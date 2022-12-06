 

“Корейцы нам не нужны”: ошарашенную Цой вычеркнули из новогоднего “огонька”

06.12.2022, 11:08, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

“Так повелось уже много лет, что в Новый год на канале “Россия” меня нет, – вздыхает Анита. – Я не знаю, чем это объяснить – просто мистика какая-то! Мне говорят: “Когда понадобитесь – тогда пригласим!”

Разумеется, такое отношение обижает Цой. “Я не считаю себя худшим в стране артистом, – заявила она. – Но однажды услышала даже в свой адрес обидное: “В этом сезоне корейцы нам не нужны!” (дедушка певицы, Юн Сан Хым, в 1921 году иммигрировал в СССР из Кореи и в 14 лет стал батраком – Прим. ред.). Словом, я на этом телеканале очень редкий гость. Лишь однажды меня пригласили сыграть китайца-гастарбайтера, приехавшего торговать на рынке в Россию. Вот для этой роли я пригодилась , а для всех остальных я, видимо, не подхожу”,

Что же касается первой кнопки, то туда Цой зовут охотнее. “Про этот год, правда, не знаю, списки участников новогодней съемки еще только утверждаются, но я надеюсь, что попаду, – пояснила звезда. – Хотя там свой формат и свой подход”.

В саму же новогоднюю ночь, когда будут показывать этот самый “огонек”, Анита Цой будет работать и эфир не увидит. “Год был непростой, что будет в следующем – тоже непонятно, – пояснила певица. – Поэтому хочется, чтобы у моего коллектива была возможность заработать и чувствовать себя уверенно. И все этому рады! У меня с вечера 31 до утра 1 январе все расписано. А отметим потом – это менее важно сейчас”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.09.22 / Работой Шольца довольны лишь 35% немцев, а у ряда министров дела ещё хуже

18.08.22 / «Удар для Путина» — Латвия введёт ограничения на использование русского языка

18.12.20 / Политика: Как СССР упустил возможность избежать эпоху застоя

10.10.22 / Плиссе с белой футболкой и кюлоты с поясом-лентой: современные модели комфортных женских брюк

19.06.22 / Сегодня замазывать веснушки нет необходимости: шесть летних бьюти-трендов, стремительно набирающих популярность

27.05.21 / В России осудили домохозяйку за мытьё посуды святой водой

23.04.22 / Мнение: Импортозамещение семян картофеля, запасы техники и останется ли Россия без пива

21.03.22 / Битва за Хогвартс

13.06.22 / Коммунисты проведут Ленинградский международный экономический форум

24.07.20 / Романтика на яхте: Лионель Месси отдыхает с женой Антонеллой Рокуццо и детьми у берегов Ибицы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика