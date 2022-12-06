 

Женщина и ее двухлетний ребенок пострадали во время пожара в Москве

06.12.2022, 11:08, Разное
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Женщина с двухлетним сыном пострадали во время пожара в квартире в Москве на улице Демьяна Бедного. По данным “Радио 1”, пожар начался в коридоре квартиры рано утром.

Пострадавших госпитализировали. Они находятся в больнице в тяжелом состоянии. Как сообщают “Вести Подмосковья”, прокуратура контролирует выяснение обстоятельств и причин произошедшего.


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