Женщина и ее двухлетний ребенок пострадали во время пожара в Москве

Женщина с двухлетним сыном пострадали во время пожара в квартире в Москве на улице Демьяна Бедного. По данным “Радио 1”, пожар начался в коридоре квартиры рано утром.

Пострадавших госпитализировали. Они находятся в больнице в тяжелом состоянии. Как сообщают “Вести Подмосковья”, прокуратура контролирует выяснение обстоятельств и причин произошедшего.