 

«Сразу развожусь»: Валерия поставила Иосифу Пригожину ультиматум

06.12.2022, 11:00, Разное
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Валерия пояснила об ультиматуме, который она поставила Иосифу Пригожину. «Сразу развожусь», заявила певица супругу, вынудив его принять ее условия.

Валерия и Иосиф Пригожин состоят в браке уже 18 лет, третий муж певицы стал надежной опорой селебрити после ее болезненного развода с Александром Шульгиным. Дети артистки от предыдущего брака тепло приняли отчима и относятся к нему, как к родному отцу. Однако, как стало известно СМИ, уже в начале отношений продюсера и поп-дивы она поставила возлюбленному определенное условие.

Пригожин был вынужден принять ультиматум Валерии, поскольку она заявила, что в случае невыполнения ее требования она уйдет. «Сразу развожусь», – заявила артистка, отказавшись менять свою фамилию. Так, став женой и подопечной именитого и влиятельного деятеля шоу-бизнеса, она осталась с прежним именем. Причем на такой шаг народная артистка РФ решилась, боясь плохой приметы. По мнению звезды, каждый брак, в котором она брала фамилию мужа, заканчивался неудачей, поэтому логичнее остаться на девичьей фамилии, чтобы оставаться с любимым всю жизнь.

Стоит отметить, что у певицы также другое имя, по паспорту Валерия – Алла Перфилова. Однако еще в начале музыкальной карьеры она изменила имя, по мнению многих блогеров, чтобы не ассоциироваться с Аллой Пугачевой. Ее трое детей от Александра Шульгина с родным отцом не общаются. За десять лет брака и они, и Валерия, по их словам, подвергались насилию, кроме того, и после развода в 2002 году, экс-супруг повел себя не очень корректно. Артемию сейчас уже 28 лет, Анне – 29, младший сын Арсений в начале ноября отпраздновал 24-летие.


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