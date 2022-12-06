С 1 декабря в Екатеринбурге выросли тарифы на ЖКХ

СМИ Екатеринбурга сообщают о подорожании в городе отопления, газа, холодной и горячей воды, вывоза мусора и электричества. Цены в платежках на ЖКХ выросли уже с 1 декабря.

Согласно решению Региональной энергетической комиссии Свердловской области, повысилась стоимость услуг жилищно-коммунальной сферы. Представители Минэкономразвития объясняют необходимость пересмотра ценников тем, что сейчас крайне важно обеспечить бесперебойную работу и развитие инфраструктуры ЖКХ по всей Российской Федерации. При этом в ряде городов цены отличаются друг от друга. Так, дома без наличия централизованного снабжения горячей водой в декабре уже платят на 30 копеек больше, теперь нагрев одного кубометра стоит 6,29 рубля вместо 5,59.

Сэкономить в Екатеринбурге на электричестве можно, если пользоваться им по ночному тарифу. В таком случае стоимость киловатта в час равна 2,84 рубля, ранее этот показатель составлял 2,59. Цена в дневное время составляет сейчас 7,36 рубля, тогда как ранее было 5,44, почти на рубль дешевле. Газ с 1 декабря стоит на 50 копеек дороже, чем ранее, 5,91 рубля.

Если же газом жильцы домов пользуются для отопления и готовки пищи, то повышение стоимости составит 51 копейку, то есть 6,05 вместо 5,54 рубля.

Стоит отметить, что это уже второе повышение стоимости услуг ЖКХ в текущем году. Ранее подорожание было в июле, при этом местные власти Свердловской области заверяют, что весь 2023 год тарифы на ЖКХ будут оставаться на одном уровне. Следующее повышение цен будет только 1 июля 2024 года.