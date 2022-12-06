 

Ушла из жизни звезда фильма “Двое: я и моя тень” Керсти Элли

06.12.2022, 10:40, Разное
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Печальная новость для поклонников одной из главных семейных комедий 90-х с Мэри-Кейт и Эшли Олсен “Двое: я и моя тень”. На 72-м году жизни от рака скончалась американская актриса Керсти Элли, исполнившая в фильме роль Дайан Барроуз. Об этом сообщили в социальных сетях ее ближайшие родственники.

Мы с грустью сообщаем, что наша невероятная и любящая мать скончалась после борьбы с раком, обнаруженным совсем недавно, – написали приемные дети актрисы, 30-летний сын Уильям “Тру” Стивенсон и 28-летняя дочь Лили Прайс Стивенсон.

Кадр из фильма “Двое: я и моя тень”

Голливудские коллеги Элли также выразили соболезнования. Например, Джон Траволта, с которым покойная актриса снималась в фильме 1989 года “Уж кто бы говорил”. 

С Керсти у нас были самые особенные отношения из всех, – написал актер в своем личном блоге. – Я люблю тебя, Керсти. И знаю, мы обязательно встретимся вновь.

Это такая печальная новость. Красивая, смелая, веселая и любимая женщина. Покойся с миром, Керсти Элли, – с горечью заключила журналистка Мегин Келли.

Так грустно из-за Кирсти Элли. Она была такой милой. Шлю любовь ее семье, – добавила американская политическая активистка Кэндис Оуэнс.

Помимо комедии “Двое: я и моя тень” и трех частей “Уж кто бы говорил” среди ярких работ в фильмографии Керсти Элли — роль Ребекки Хоу в ситкоме “Веселая компания”, за которую в 1991 году актриса получила премии “Эмми” и “Золотой глобус”.

Керсти Элли и Джон Траволта в фильме ““Уж кто бы говорил”


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