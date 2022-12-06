Дело не только в весе: почему у одних женщин есть второй подбородок, а у других – нет

Двойной подбородок — серьезная проблема для многих женщин. Вот на одном фото вы улыбаетесь, ваша линия подбородка выглядит прекрасно, а потом вы мельком смотрите на себя в зеркало и под определенным углом замечаете это. Двойной подбородок далеко не всегда связан с лишним весом, он бывает и у худеньких женщин. Но избавиться от него вполне возможно, если правильно определить причину появления.

Возраст и генетика

С возрастом эластичность кожи начинает снижаться. Это может привести к обвисанию кожи на подбородке и других участках тела. Дряблая, обвисшая кожа под овалом лица в конечном итоге выглядит, как двойной подбородок. В таком случае даже худенькая женщина в возрасте заметит у себя эту особенность.

Генетика также играет важную роль. Посмотрите на других членов вашей семьи. У них тоже есть двойной подбородок, независимо от их возраста или веса? Если это так, у вас может быть склонность к накоплению жира на подбородке. И возникнуть проблема может даже если вам всего чуть за 20.

Избыточный жир

Двойной подбородок часто означает, что жиру на вашем лице больше некуда деться, кроме как скопиться в нижней части. Другими словами, ваш двойной подбородок является результатом лишнего веса. Избыточный вес не обязательно приводит к двойному подбородку, но может способствовать его развитию. Если у вас эта причина, устранить ее можно только комплексно, изменив диету и образ жизни.

Анатомия

У некоторых людей просто более короткая линия челюсти, из-за чего сложно избежать появления двойного подбородка. Кроме того, из-за слабых лицевых мышц ваш подбородок может выглядеть двойным, даже если это не так. Это неприятная, но тоже решаемая проблема. Правда, может потребоваться помощь пластического хирурга.

Плохая осанка

Плохая осанка может вызвать всевозможные проблемы со здоровьем. Помимо болей в шее, спине и плечах, сутулая осанка может ослабить мышцы шеи и подбородка. Со временем это приводит к ослаблению и дряблости кожи в целом. Поэтому всегда следите за положением своего позвоночника, укрепляйте мышцы спины и не допускайте нарушений осанки.

Стоит ли беспокоиться о двойном подбородке

Обычно сам по себе двойной подбородок не опасен. Но это может быть знаком того, что человеку пора внести изменения в образ жизни. Если вы чувствуете, что у вас двойной подбородок из-за слишком большого количества жира в организме, нужно будет перейти на определенную диету и больше двигаться.

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Если вы испытываете отек из-за приема лекарств, рекомендуется поговорить с вашим лечащим врачом. После проведения обследования будет назначена правильная диета, возможно, определенное лечение. И когда состояние вашего здоровья улучшится, проблема с двойным подбородком отпадет сама собой.

Сколько времени нужно, чтобы избавиться от второго подбородка

Ответ на этот вопрос действительно будет зависеть от причины появления двойного подбородка. Если вы считаете, что это связано с избытком жира в организме, он должен уменьшиться по мере того, как вы достигнете здорового состава тела. Большинство экспертов считают безопасной нормой потерю 500-700 г веса в неделю при правильном питании и физической активности.

Однако, если это связано с приемом лекарств, отеком или хроническим заболеванием, это может занять больше или меньше времени. Наконец, если вы считаете, что ваш второй подбородок является генетической особенностью, он может не исчезнуть, даже если у вас нормальный вес тела и процентное содержание жира в организме. Но определенные упражнения могут помочь даже в этом случае.

Упражнение «мыслитель»

Сожмите кулак и положите на него подбородок, как будто вы задумались. Надавливая головой на кулак, откройте рот против давления, а затем снова закройте. Продолжайте открывать и закрывать, сопротивляясь давлению кулака снизу. Сделайте это минимум 10 раз, можно и больше. Затем растяните уголки губ в стороны пальцами и подержите 5-7 секунд.

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Жим подбородком вверх

Сделайте рукой букву V и положите подбородок внутрь. Поднимите нижнюю губу так, чтобы она закрывала верхнюю. Задержитесь на 5 секунд и повторите (сделайте это 10 раз). Переместите руку по обе стороны от подбородка, чтобы длина пальцев закрывала уши, и произнесите ртом звук «э-э-э-э-э» 10 раз.

Теперь поместите безымянные пальцы в рот с обеих сторон, оттяните кожу в сторону и используйте мышцы челюсти, чтобы вернуть пальцы обратно, чтобы они коснулись зубов. Растягивайте кожу на щеках, на подбородке. Такие упражнения на растяжку очень помогают убрать второй подбородок.

Упражнение «алфавит»

Есть очень простое и действенное упражнение, которое нужно делать утром и вечером. Возьмите в рот карандаш, зажмите его зубами. Поднимите голову и начните «писать» в воздухе буквы алфавита — от а до я. Напрягайте мышцы шеи и подбородка при этом, чувствуя натяжение. Делая это упражнение регулярно, вы укрепите овал лица. Это, кстати, избавит и от появления ранних морщин.

Эффективны ли средства по уходу за кожей при двойном подбородке?

Поскольку двойной подбородок часто возникает глубоко под кожей, в глубинных ее структурах, маловероятно, что какие-либо средства по уходу устранят его. Тем не менее, некоторые средства могут улучшить качество кожи шеи, что само по себе неплохо. Эластичная и упругая кожа будет лучше реагировать на упражнения, эффект от них в итоге будет выше.

Из разных процедур эффективнее всего гидромассаж. Стоит лишь настроить режим душевого смесителя на мощный и направить на лицо. Струи воды будут стимулировать сокращение мышц, укрепляя их. Водите по проблемной зоне справа-налево в течение 3-5 минут. При регулярном применении, а также здоровой диете и физической активности проблема двойного подбородка вам будет не страшна.