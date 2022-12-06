 

“Между ног черное”: Потасканной дыре Волочковой после утех с толпой потребовалась помощь

06.12.2022, 9:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Балерина всея Руси славится не только своими уникальными шпагатами. Пожалуй, многие знают о ее широкой душе, которая всегда открыта к развлечениями – особенно в любимой баньке. Почти всех гостей Анастасия Волочкова приглашает хорошенько попариться.

Кто только не был в парной звезды! Целая толпа – не только профессиональные банщики, но и ее друзья и недруги. Было время, когда вместе с ней там потела и Ксения Собчак. За время всех утех парная артистки превратилась в потасканную дыру – это признали пользователи, когда увидели новые фотографии на странице блондинки.

“Хотя бы парную помыла. Такой засранной бани я не видела. Похоже никогда не чистили”, – пишут возмущенные россияне. В общем, любимому месту Анастасии Волочковой потребовалась помощь, что она и сама поняла, а потому позвала “банного зодчего” Владимира из Петербурга, который, по ее словам, должен сделать “реинкарнацию” парной.

Но перед этим он, конечно, звезду хорошенько отпарил, а процесс она показала поклонникам. Артистка не постеснялась выложить пару весьма откровенных фотографий, на одной из которых прикрывает свое голое тело вениками. Народ столь пошлые снимки возмутили. Более того, кто-то нашел на них нечто странное.

“Что между ног черное?”, – задалась вопросом некая женщина и сразу получила ответ от других людей, которые объяснили, что это всего-навсего ветка от елки. Разъяренные пользователи, увидев голую Анастасия Волочкову, пожелали ей сначала заняться своей головой, а потом уже баней.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.07.22 / Правительство Калининградской области обратилось к жителям региона с просьбой не подкармливать бродячих собак из Литвы

09.12.20 / Мнение: Почему бакинским помидорам закрыли российскую границу?

08.04.22 / Мнение: Философская байдарка, репатриация жертв русофобии и улица Жириновского

01.12.21 / После тяжелого COVID-19 шансы умереть в течение года вдвое выше по сравнению с легким течением

09.08.22 / Скандалы: Интересы Смольного мешают развитию петербургского метро

16.07.20 / Звезде “Великолепного века” Озану Гювену грозит 13 лет тюрьмы

18.11.21 / Дуэль Дон Жуана с Онегиным

08.06.22 / Максима Галкина забросали гнилыми помидорами на концерте в Израиле

12.02.22 / Что будет с кредитами и вкладами после повышения ключевой ставки до 9,5%

13.02.22 / «Он знает, что он не один! Он справится, я знаю»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика