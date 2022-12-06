 

“Старая аферистка-фанерщица”: Солнцев разоблачил жульничество ревматоидной Аллегровой

06.12.2022, 9:45, Разное
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Бывший участник “Дома-2” и прежде плескал ядом в представителей российского шоу-бизнеса. Теперь же, живя в недружественной стране, он и вовсе пропитался желчью. И поливает фекалиями тех, кто не уехал из России, кто признается Родине в любви.

“Старая аферистка-фанерщица решила номенклатурно спеть про СВО, но и тут жульнически схитрила, “хлопая” траурным лицом, – высказался Солнцев о выступлении Народной артистки России. – Она изобразила пение, ни спев при этом ни слова – все фанера. Пишут, что в конце этого воя она бабахнулась на ревматоидные колени”.

При этом экзальтированные фанаты, которые присутствовали на этом памятном выступлении Аллегровой, описывают все в иных тонах, видимо, чтобы польстить артистке. Вот что они рассказали про нашумевший номер певицы: “В конце песни она удалилась за кулисы. А зрители, опомнившись, вскочили со своих мест и стали приветствовать ее стоя.
Аллегрова вернулась на сцену, встав перед ошарашенными зрителями на колени”.

Что же до фонограммы, то это была телевизионная съемка, где всем петь “живьем” физически невозможно – если для каждого из полусотни артистов отстраивать звук, то съемка растянется на несколько дней вместо пяти часов.


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