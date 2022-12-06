Мнение: О большой трагедии с Владимиром Путиным



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Где-то на Крымском мосту это случилось. Практически средь бела дня: ориентировочно между 10-ю и 14-ю часами по Москве. Точное время и место знает лишь ограниченный — очень ограниченный! — круг лиц. И будет молчать, ибо себе дороже.

Согласно сообщению кремлёвской пресс-службы, как раз в это время российский президент Владимир #Путин проехал по автомобильной полосе Крымского моста, которую отремонтировали после произошедшего 8 октября взрыва. С учётом обстоятельств, ремонт был проведён в ускоренном темпе.

И вот…

К тому времени с момента, когда украинские БПЛА произвели атаку на аэродромы дальней авиации РФ Дягилево в Рязанской области и Энгельс Саратовской области прошло уже от четырёх до восьми часов. И это первая атака на объекты, обеспечивающие деятельность российской «ядерной триады». Событие чрезвычайное. Дающее в соответствии с ядерной доктриной РФ право на «ответный удар».

Но Верховный главнокомандующий не созывает экстренное заседание Совбеза, не заслушивает доклады министра обороны и начальника генштаба, не проводит совещаний в узком кругу, вырабатывая ответные меры. Едет по мосту за рулём случайно подвернувшегося под руку «Мерседеса». Мирно и размеренно беседует с зампредом правительства Маратом Хуснуллиным, общается с главным инженером ФКУ Упрдор «Тамань» Никитой Храповым и заместителем гендиректора «Нижнеангарсктрансстроя» Евгением Чибышевым. А вечером, уже в Москве, вручает премии волонтёрам из ДНР и рассуждает о «добровольцах». Словно бы и не произошло «воздействия противника на критически важный военный объект Российской Федерации, вывод из строя которого приведёт к срыву ответных действий ядерных сил»!

А может, ему просто «не доложили»?

Но тогда ведь это же и правда — трагедия, коль скоро подчинённые начинают утаивать критически важную информацию из опасений «неадекватной» реакции первого лица?

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