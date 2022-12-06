Северокорейский беспилотник атаковал авиабазу США в Техасе

Министерство обороны КНДР сообщило об успешном проведении атаки на военный объект США, расположенный в пустыне в штате Техас.

По сообщению ведомства, беспилотный летательный аппарат преодолел расстояние в 11000 километров и поразил самолёт стратегической авиации на авиабазе Дайс.

Утром 6 декабря по местному времени жители соседнего с авиабазой городка выложили в Сеть видео, на котором с взлётно-посадочной полосы поднимается столб чёрного дыма. Спустя несколько часов в небе над авиабазой стало видно зеленоватое свечение, а в городе начали фиксировать появление двухголовых котят и щенков.

В Пентагоне не стали комментировать сообщения об успешной атаке северокорейских ВВС на стратегический аэродром, где в том числе базируются самолёты с ядерным оружием, но подтвердили факт хлопка, в результате которого была незначительно повреждена обшивка одного из самолётов и погибли 163 военнослужащих.

Военные призывают местных жителей не поддаваться на провокационные сообщения и пить таблетки с йодом.

– Наши радары ПВО действительно зафиксировали пуск беспилотника со стороны одной из азиатских стран. Аппарат был заблаговременно сбит на подлёте к базе Дайс и упал в пустыне в нескольких километров от аэродрома, – прокомментировал ситуацию представитель Пентагона. – Повреждения техники минимальны, её слегка поцарапало осколками. Задело также несколько наших бойцов. Ситуация штатная, ничего необычного не происходит. В ближайшее время жители штата получат SMS-сообщения с маршрутами эвакуации.

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