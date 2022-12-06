Либеральные СМИ игнорируют доказательства цензуры в Twitter, обнародованные Илоном Маском

Миллиардер и владелец Twitter Илон Маск недавно обнародовал документы, подтверждающие, что до его прихода в соцсети активно применялись методы цензуры. Большинство крупных СМИ уделили этой важнейшей теме лишь несколько секунд эфирного времени, пишет Fox News. Многие люди, считающие себя журналистами, твердят, что в этой истории нет ничего сенсационно важного – подобная ложь вредит американцам отметил гость программы, обозреватель Джо Конча.

Илон Маск обличает отсутствие принципа беспристрастности в СМИ: в воскресных выпусках новостей на ABC, NBC, CBS и CNN лишь семь секунд экранного времени было посвящено публикации беспрецедентной информации, которая демонстрирует как Twitter цензурировал историю с ноутбуком Хантера Байдена.

ИЛОН МАСК, предприниматель, глава Twitter: Думаю эти люди, глядя на себя в зеркало, должны задаваться вопросом, зачем они лгали, почему обманывали американскую общественность? Вместо того, чтобы пытаться переложить вину на Мэтта Таибби им стоит самим взять на себя ответственность за то, что они не были честны перед американцами.



Джо Конча, автор книги «Come on, man!», присоединяется к нам. Мы только что обсуждали, что совершенно непонятно, как можно рассказать о чём-либо на телевидении за семь секунд. Этого недостаточно даже для бегущей строки. Создаётся впечатление, что мы вернулись в октябрь 2020 года, поскольку все игнорируют это. Что происходит и почему так? С этой новости должны начинаться все телепередачи!

ДЖО КОНЧА, обозреватель: Эшли, я замерил время — одно только представление меня в вашей речи заняло 27 секунд. Так что да, семь — это маловато! Если нам действительно небезразлично сохранение демократии, и мы готовы требовать прозрачности не только от традиционных медиа, но и от социальных сетей, то все работники новостных агентств любых идеологических воззрений должны продвигать эту информацию, касающуюся ситуации с Хантером Байденом, и спрашивать почему она цензурировалось, будто мы находимся в Пхеньяне. Самое интересное — это то, что эти люди называют себя репортёрами и журналистами, считая «старый» Twitter — до прихода Илона Маска — оплотом правды и «барьером» на пути дезинформации. По этому принципу, например была цензурирована история про ноутбук Хантера Байдена. Или если вы писали, что ковид мог появиться в лаборатории в Ухани, где занимались исследованиями коронавирусов, то вас бы заклеймили конспирологом и могли заблокировать ваш аккаунт. Сейчас Илон Маск обнародует всю эту информацию с помощью настоящего журналиста Мэтта Таибби. И мы видим, как все эти люди говорят «это пустышка, там ничего такого!». На данный момент это один из самых вопиющих примеров того, как целая индустрия делает нечто в корне ошибочное и неэтичное из всего, что мы когда-либо видели. Вне зависимости от индустрии СМИ многие люди, как вы отметили, попросту игнорируют или упускают из виду эту историю, как незначительную. Но там множество важных нюансов. Расследование начнётся, когда Республиканская партия встанет у руля конгресса 3 января.

Дата выхода в эфир 05 декабря 2022 года.