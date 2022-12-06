«Очень и очень неблагополучно»: Соловейчик недоволен качеством уборки коммунальных служб в Петербурге

Политолог Владимир Соловейчик негативно высказался о качестве уборки снега в Северной столице. Он указал на халатность в этом вопросе со стороны администрации Александра Беглова.

«А что касается сферы ответственности городского Комитета по благоустройству, то там все очень и очень неблагополучно. Ни вчера, ни сегодня я ни техники на улицах, ни сотрудников не заметил. Я был в Калининском районе, там их не было, может они были в каких-то других районах города, не знаю», — сообщил эксперт.

Он также подчеркнул, что в городе уже два дня не убирают, как нужно. Соловейчик не замечал ни техники, ни дворников. Политолог не исключает, что в некоторых районах спецмашины работают. Однако в некоторых частях Петербурга ему обнаружить «следы» работы не удалось.

«Что касается Комитета по благоустройству и его руководства, то, я так понимаю, что они в очередной раз оказались не на высоте при выполнении поставленных перед ними должностных задач и с решением проблемы уборки снега не справились», — резюмировал эксперт.

Стоит отметить, что МЧС заблаговременно предупреждало о надвигающемся снегопаде. Однако в Смольном не прислушались к прогнозам специалистов.