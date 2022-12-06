“В открытом море”: Решившаяся на побег через Турцию Орбакайте помахала россиянам ручкой

Алла Пугачева со скандалом покинула Россию и обосновалась в Израиле – на время или нет, пока не понятно. А вот дочь прославленной артистки пока остается на родине, где дает концерты и радует поклонников своим присутствием на мероприятиях и в телепроектах. Кажется, Кристина Орбакайте пока решила отказаться от заграничных поездок.

Но, как оказалось, это временно. Если для жизни звезда решила выбрать для себя Россию, то ради работы она готова ее покинуть. Артистка решилась на временный побег – через Турцию. В микроблоге дочери Аллы Пугачевой появился анонс мероприятия, в котором она примет участие. Блондинка собирается выступить перед гостями лайнера, который совершит новогоднее путешествие из Сочи в Турцию.

“Круиз “Новый год в открытом море” с 30 декабря по 6 января”, – написано на постере, который опубликовала на своей странице Кристина Орбакайте.

Судя по всему, гвоздем программы праздничного вечера будет знаменитая блондинка, ведь выступает она 31 декабря. Певица, условно говоря, помахала ручкой россиянам и пригласила их в незабываемое путешествие, разместив баннер на своей странице. Очевидно, что преданные поклонники Кристины Орбакайте, увидев его, точно захотят провести канун Нового года со своим кумиром.