 

Уехала на чужбину за американским мужем, а потом рвала на себе волосы: судьба актрисы Кореневой

06.12.2022, 8:22, Разное
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Елена Коренева прославилась после выхода фильма “Романс о влюбленных” и в короткие сроки стала любимицей многих советских зрителей. Казалось, такой талантливой и харизматичной актрисе не может не повезти в жизни. Однако судьба не всегда была к ней благосклонна. Звезда пережила немало трудностей не только в карьере, но и в любовных делах.

Будущая артистка родилась в 1953 году и выросла в творческой атмосфере. Её отец, Алексей Коренев, прославился как кинорежиссер, а мать, Наталья Коренева, была ассистентом режиссера и актрисой. Сама же Елена с детства видела себя балериной, но не смогла поступить в хореографическое училище. Вместо этого ей улыбнулась удача на экранах.

После окончания школы Коренева сыграла в картине отца “Вас вызывает Таймыр” и прошла отбор в Щукинское училище. А вскоре ей начали предлагать и другие роли. Пик славы артистки пришелся на 70-е годы, когда она снялась в фильмах “Романс о влюбленных”, “Ася”, “Тот самый Мюнхгаузен”. Однако всесоюзной известности актрисе оказалось мало. Она долго мечтала уехать за границу и добилась своего.

В начале 80-х звезда вышла замуж за американца Кевина Мосса, который работал преподавателем, и эмигрировала в США. Увы, жизнь на чужбине не принесла актрисе счастья. Через некоторое время она жалела о переезде и рвала на себе волосы в попытках вернуться.

Коренева пыталась пробиться в кино в Штатах, но ее не спешили снимать. Звезда пережила развод с мужем, была вынуждена подрабатывать официанткой и несколько лет не могла попасть домой. Ее не пускали на родину из-за хорошего английского и иностранных друзей.

К счастью, в 90-х непростой период закончился. Артистка смогла вернуться в родную страну и снова начала сниматься. Личная жизнь звезды тоже не стояла на месте. Елена Коренева закрутила роман с коллегой по цеху Андреем Ташковым, который оставил ради нее семью. Актеры начали жить вместе, но не стали связывать себя узами брака. Детей у пары не появилось.

Сейчас Елене Кореневой 69 лет. Она посвящает себя карьере и часто появляется на экранах. Последняя работа, которой артистка порадовала поклонников, стала роль в сериале “Монастырь”.


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