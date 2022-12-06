 

Китай отменил экспресс-тесты на коронавирус в общественном транспорте

06.12.2022, 7:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

С этой недели пассажирам общественного транспорта в Пекине и ещё нескольких крупных городах КНР больше не понадобится отрицательный ПЦР-тест, пишет France 24. В стране также вновь открываются кинотеатры, а аналитики отмечают, что самые суровые антиковидные меры в мире начинают смягчаться, говорится в сюжете.

В понедельник пассажиры общественного транспорта в Пекине оказались в необычной ситуации: впервые за многие месяцы они не обязаны были иметь при себе отрицательный тест на коронавирус.

МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ: Многие мобильные медпункты закрылись и у некоторых людей нет времени, чтобы сдать тест. Но теперь они не требуются для пользования общественным транспортом. Так намного удобнее. Это может быть первым шагом к возвращению жизни в обычное русло после пандемии.
 
Более десятка других китайских городов также сняли ограничения в общественном транспорте. Кинотеатры открываются после нескольких недель вынужденного простоя. Однако, там требуют наличие свежего отрицательного ПЦР-теста и проверяют температуру. Помещения кинотеатров дезинфицируются после каждого сеанса.

МЕСТНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА: Наконец то я могу пойти посмотреть кино. Давно такого не было!
 
Правительство Китая медленно смягчает меры одного из самых суровых антиковидных режимов в мире. В результате их применения в локдауне оказывались районы и даже целые города. Это происходило долгое время, даже когда большинство стран уже прекратили попытки остановить распространение вируса. Политика «нулевого ковида» вызвала волну недовольства, её также винили в нескольких смертях, что спровоцировало недавние массовые протесты. Демонстранты призывали к снятию ограничений и даже требовали отставки председателя КПК Си Цзиньпина. Правительство и СМИ теперь преуменьшают опасность вируса. Аналитики говорят, что власти подготавливают почву для отказа от политики «нулевого ковида», стремясь при этом сохранить лицо. В Пекине сообщают, что намерены вакцинировать миллионы китайцев старшего возраста. Число привитых в этой группе населения остаётся низким из-за нежелания вакцинироваться, а также в силу недостатка информации о состояния их здоровья.

Дата выхода в эфир 05 декабря 2022 года.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.01.21 / Команда «Агафуровские дачницы» прошла в финал Специальной лиги КВН благодаря шуткам Залины Маршенкуловой

17.05.21 / Хоум, только что вышедший из YC, собирает 8 миллионов долларов для улучшения рынка аренды и продажи жилья в Латинской Америке.

03.07.20 / Лето – это маленькая жизнь

02.03.22 / Экс-супруга Аршавина Алиса Казьмина и ее дочки подвергаются давлению со стороны родственников

30.06.22 / Мнение: Пленные

06.07.22 / Мнение: США маскируют свой упадок риторикой триумфализма

26.09.22 / Кейт Бланшетт, Тони Гаррн, Оливия Палермо и другие на премии в рамках Недели моды в Милане

26.06.21 / Средство, которое должно быть под рукой у каждого в летнюю пору: наносим пудру от пота на стопы

14.01.22 / Посольство РФ сообщило о гибели россиянки

02.08.22 / Мнение: Вопросы импортозамещения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика