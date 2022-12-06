 

ЕС пытается удержать Западные Балканы в своей орбите

06.12.2022, 7:50, Разное
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Евросоюз проведёт встречу с главами западнобалканских государств в Албании на фоне снижения поддержки идеи евроинтеграции в регионе, пишет Bloomberg. С обострением конфликта на Украине интерес к вступлению в ЕС на Западных Балканах начал стремительно падать, поскольку государства не чувствуют заинтересованности и инициативы со стороны Брюсселя, подчёркивает автор.


AP

Для большинства стран Западных Балкан «голубая мечта» присоединения к Европейскому союзу остаётся недостижимой уже несколько десятилетий. Скептицизм в регионе усилился после обострения конфликта на Украине — население Албании, Сербии, Северной Македонии, Боснии и Герцеговины и Черногории стало всё громче выражать разочарованность проектом евростроительства, пишет Bloomberg.

«Опросы за последние 18 месяцев как в нашей стране, так и в регионе показывают снижение поддержки ЕС…Мы объективно не видим продвижения процесса евроинтеграции», — цитирует издание слова македонского президента Стево Пендаровски. Обеспокоившись такой тенденцией, Брюссель проводит саммит в албанской столице Тиране — некогда основном поборнике «европейской идеи». Цель встречи — продемонстрировать веру в балканских партнёров и подчеркнуть важность согласования позиции блока с западнобалканскими странами в отношении санкций против России.  При этом критика европейских бюрократов звучит и в рамках самого Евросоюза: «Отсутствие вовлечённости ЕС и доверия к нему за последние несколько лет создало вакуум, тем самым оставив пространство для России, Китая и других злонамеренных третьих сторон», — говорится в сообщении Европарламента, который упрекнул Брюссель в том, что Союз не выполняет давние обещания.

Уровень жизни шести балканских стран, не получивших членства в ЕС, за прошлый год был на 50% ниже среднего по «блоку», тогда как 12 бывших коммунистических государств, присоединившихся к нему с 2004 года, демонстрируют более высокие показатели. Все понимают, что интеграция способствует повышению экономического благосостояния. Северная Македония, наряду с Албанией ждала начала переговорного процесса 17 лет и даже изменила своё название, чтобы соответствовать требованиям. Однако появились новые препятствия: спор с соседней Болгарией. Всё это постепенно усиливает недовольство македонцев, как и жителей других государств региона, отмечает Bloomberg.

Тем временем президент Сербии Александр Вучич, поддерживающий тесные связи с Россией, и желающий присоединиться к ЕС, предпринимает попытки усилить влияние своей страны в регионе: например, Белград первым отправил вакцины против Covid-19 в Северную Македонию два года назад, а в октябре сербское правительство пересмотрело законодательство, чтобы начать экспортировать природный газ своему малому соседу. Вучич убеждён, что не имея чёткой даты вступления в ЕС балканским государствам нужно укреплять экономические взаимоотношения. Он также настаивает на повышении роли форума «Открытые Балканы», который нацелен на упрощение торговли и путешествий между государствами региона.

Евросоюз раскритиковал эту инициативу, опасаясь, что страны могут утратить интерес к вступлению в его ряды. Как бы то ни было, именно ЕС должен нести вину за отсутствие прогресса в деле евроинтеграции в балканском регионе, резюмирует автор.


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