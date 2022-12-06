Модные стрижки 2023: трендовые модели, которые идеально подходят 40-летним женщинам

Скоро уже начнется 2023 год и стоит немного обновить свой имидж. Стрижка имеет важное значение. Обрезая волосы, мы избавляемся от негативной энергетики и оставляем прошлое позади.

Если хочется обновлений в 2023 году, то вот несколько модных и стильных идей стрижки для женщин, старше 40 лет.

Модные тенденции 2023 года

Длинные волосы всегда будут в моде. Пляжные волны ушли в прошлое, а сейчас в моде мягкие локоны. При помощи длинных волнистых волос можно раскрыть свою чувственную и женственную сторону.

Можно сделать пробор посредине или подстричь челку. В любом случае будете выглядеть просто великолепно.

Если тонкие поврежденные волосы, то стоит сделать кудри без нагревания. Это не занимает много времени, но при этом выглядит великолепно.

Волнистая стрижка лоб

Эта стрижка просто идеально подойдет для тех, кто устал от своих длинных локонов, но при этом не любит суперкороткие волосы. Ее очень легко поддерживать, особенно если завиваете пряди.

Это также идеальный выбор для женщин с тонкими волосами. Длинные пряди склонны к утяжелению, именно поэтому, они практически лишены объема. При помощи прически лоб можно придать своим локонам определенную динамику и облегчить их.

Боб

Если нравится более классический и элегантный вариант стрижки, то идеальным решением станет боб.

Он немного короче, чем лоб, но при этом выглядит просто фантастически. Можно сделать асимметричную стрижку, а также супер короткую привеску.

Отлично будет смотреться короткая прическа с детской челкой. Она хорошо подходит женщинам с овальной формой лица. Добавив челку, можно визуально сделать овал меньше.

Пикси

Стрижка пикси является смелой и сексуальной. Она просто идеально подходит уверенным в себе женщинам.

Можно сделать такую стрижку с детской челкой или же уложенной на бок. В любом случае, получится просто восхитительный образ.

Пикси подчеркивает черты и красиво обрамляет лицо. Чтобы добиться омолаживающего эффекта, можно покрасить волосы в светло-пепельный блонд. Он помогает создать иллюзию разглаживания морщин.

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Многослойная стрижка

Такая прическа придает волосам дополнительный объем и динамику.

Однако, обладательницам тонких волос нужно использовать дополнительные продукты и тепловые инструменты для проведения укладки. В противном случае, волосы будут выглядеть плоскими.

Омолаживающие стрижки

При выборе прически нужно учитывать несколько важных правил. Нужно подбирать стрижку строго индивидуально. При наличии мимических морщин на лбу нужно выбирать прямую челку. Скрыть морщины помогает челка в форме полукруга.

Отличным омолаживающим эффектом обладает стрижка пикси с челкой или же без нее. Также хорошим решением станет боб или же каре. Длина прически может быть совершенно любой. Такие стрижки идеально подходят женщинам с совершенно любым типом телосложения.

Женщинам с пышными формами идеально подойдет каскад. Большим ее преимуществом является то, что не требуется слишком частая коррекция. Кроме того, он смотрится объемно даже на тонких волосах.

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Стрижки на короткие волосы

С помощью коротких прядей можно подчеркнуть скулы и подбородок.

Отлично смотрится как асимметричная прическа, так и боб. Многое зависит от формы лица. Короткие стрижки помогают выглядеть свежо и молодо.

На волосы средней длины

Отличным решением станут многослойные стрижки, которые помогают придать прядям дополнительный объем.

Такие прически не требуют слишком сложной укладки. Каскад с челкой поможет скрыть морщины на лбу и подчеркнуть макияж.

На длинные волосы

Чтобы длинные пряди выглядели красиво, главное правильно выбрать прическу. Важно чтобы волосы не были посеченными. Можно сделать многослойную стрижку лесенкой, сделать челку на бок.

Это поможет визуально уменьшить овал лица, скрыть несовершенную шею и линию декольте. Кроме того, это отличный способ продемонстрировать красоту волос.

Стрижки с челкой

При помощи челки можно скрыть морщины и придать образу некоторую изящность. Этот элемент является основной составляющей омолаживающего образа. Правильно подобранная челка помогает добавить образу женственность и привлекательность.

Женщинам с круглой формой лица не стоит выбирать слишком объемную челку или же наоборот, очень тонкую. Если волосы тонкие, то отличным решением станут многослойные челки.

Хорошо будет смотреться каре, паж, боб. Все эти стрижки идеально сочетаются с челкой и омолаживают. Кроме того, они не требуют слишком сложной укладки.