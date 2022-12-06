 

“Убиты горем”: беременная Орлова пытается спасти ребенка

06.12.2022, 7:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Популярная российская певица Ольга Орлова долгое время скрывала беременность от поклонников. Однако в какой-то момент прятать раздувшийся живот стало просто невозможно. Отцом ребенка является ее второй муж Валерий, который занимается бизнесом. Пара поженилась в сентябре прошлого года после двух лет отношений, а их наследник должен появиться на свет в начале 2023 года.

Однако сейчас 45-летняя исполнительница занята проблемами другого ребенка. Она пытается спасти сына Жанны Фриске, которому приходится крестной матерью. Когда-то две звезды пели вместе выступали в группе “Блестящие”.

Жанна Фриске ушла из жизни 15 июня 2015 года, когда ее малышу было всего два года. Малыша забрал к себе отец – телеведущий Дмитрий Шепелев. Он запретил родственникам покойной супруги общаться с ребенком, из-за чего разгорелся громкий скандал.

Однако Ольга Орлова уверена, что стороны должны помириться. В интервью Светлане Бондарчук на ютуб-канале “Света вокруг света” певица призналась, что у нее есть план на этот счет.

Она также отметила, что родители Жанны Фриске “убиты горем”, хотят забрать внука, но не должны совершать ошибок. Артистка подчеркнула, что действует исключительно в интересах Платона.

По словам певицы, кто-то из сторон конфликта должен оказаться умнее и пойти на компромисс. При этом Ольга Орлова выступила против привлечения прессы.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.09.21 / Пользователи Twitter назвали “людоедом” и “нацистом” москвича, который не смог объяснить дорогу приезжим на киргизском языке

21.06.21 / Как накрасить губы, чтобы помада не попала на зубы: косметические лайфхаки

13.06.21 / Свой неудавшийся побег запомнит он теперь навек!

04.08.22 / Угольные маски, масла для загара и даже дезодоранты: популярный уход за кожей, который не одобряют дерматологи

26.11.22 / Мнение: Корона Спасателя в земных ресурсах

28.06.22 / “Близкие подтвердили”: Новорожденного ребенка измученной Тодоренко больше нет

03.12.21 / Госдума в первом чтении убрала из Библии заповедь “Не укради”

05.02.22 / Федосеева-Шукшина корит себя за скандал во время последней встречи с Куравлевым

06.08.22 / Das Erste – британцам приходится ждать скорой помощи часами, а плановых операций — годами

09.02.22 / Врач рассказал об удалении у Заворотнюк части мозга

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика