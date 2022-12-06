Американцам стоит задуматься, готовы ли они заплатить огромную цену за Третью мировую войну развязанную Путиным

Призрак Второй мировой держал под контролем сверхдержавы времён холодной войны, однако память никогда не бывает статичной: после распада СССР и смены поколений та кровопролитная война превратилась для американцев в историю морального триумфа, а не в поучительную трагедию. Как считает автор The New York Times, отсутствие необходимости беспокоиться о последствиях войн стало почти неотъемлемым правом жителей Америки по рождению, однако сегодня, когда США вступают в эпоху интенсивного соперничества великих держав, которое может перерасти в Третью мировую, пришло время ответить на вопрос, готовы ли американцы заплатить за это огромную цену.

В марте, когда от президента Байдена требовали усилить вовлечённость США в события на Украине, его ответом стало упоминание угрозы Третьей мировой войны четыре раза в течение одного дня.

«Прямой конфликт между НАТО и Россией — это Третья мировая война, которую мы должны постараться предотвратить», — заявил он. И несколько часов спустя подчеркнул: «Идея о том, чтобы послать на Украину наступательное оружие, отправить туда самолёты с американскими лётчиками, танки и поезда с американскими экипажами — просто поймите и не обманывайте себя, что бы вы все ни говорили, это называется Третьей мировой войной, понятно?»

Как считает старший научный сотрудник Американской программы управления государством в Фонде Карнеги за международный мир, приглашенный профессор Йельской школы права и Католического университета Стивен Вертхейм, участие в конфликте великих держав вряд ли является новым вызовом для Соединённых Штатов. К 1945 году американцы пережили две мировые войны. В течение четырёх десятилетий послевоенные президенты Америки понимали, что следующая «горячая» война, вероятно, будет хуже, чем предыдущая. Лидеры США, независимо от партии, признавали, что если Соединённые Штаты и Советский Союз столкнутся в прямом военном конфликте, то от материковой части Америк останутся лишь руины. Призрак полномасштабной войны держал под контролем сверхдержавы времен холодной войны, однако память никогда не бывает статичной: после распада СССР и смены поколений Вторая мировая война превратилась для американцев в историю морального триумфа, а не в поучительную трагедию.

«В 1990-х годах целый поток фильмов, литературных произведений и работ историков прославлял «величайшее поколение», как назвал журналист Том Брокоу тех, кто выиграл войну для Америки. Согласно всем этим нарративам, Соединённые Штаты спасли мир и остановили Холокост. В этом контексте двойной урок мировых войн, призывающий Америку возглавить мир, но предупреждающий её не переусердствовать в этом, свёлся к одномерному лозунгу «поддерживать и даже расширять американское могущество». Президенты начали эксплуатировать историю Второй мировой войны для того, чтобы прославлять американскую военную мощь и оправдывать доминирование США в мире», — пишет автор статьи.

В результате ушла в историю не просто крупная мировая война, ушла в историю необходимость нести значительные расходы за внешнеполитический выбор Америки. Отсутствие необходимости беспокоиться о последствиях войн — если только вы не зачислены на военную службу — стало почти неотъемлемым правом американца по рождению. Но сегодня это врождённое право подходит к концу: Соединённые Штаты вступают в эпоху интенсивного соперничества великих держав, которое может перерасти в крупномасштабную войну с применением обычных вооружений или ядерный конфликт, поэтому пришло время подумать о последствиях и ответить на вопрос, готовы ли американцы заплатить за это огромную цену.

«В условиях, когда в последние годы международные отношения всё время ухудшаются, критики глобального превосходства США часто предупреждают, что назревает новая холодная война. Тем не менее указание на холодную войну в некотором смысле преуменьшает опасность. Отношения с Россией и Китаем вряд ли останутся холодными. Сегодня Соединенные Штаты вновь берут на себя основное бремя противодействия амбициям правительств Москвы и Пекина. Когда Америка сделала это в первый раз, она жила под сенью жестоких уроков Второй мировой войны и действовала из искреннего и здорового страха перед другим таким катаклизмом. На этот раз уроки придётся усваивать без такого опыта», — заключает автор материала.