Загадочная смерть Джоан Ромен

В 2010 году 55-летняя Джоан Матук Ромен из Мичигана пошла в церковь и не вернулась. А когда нашли ее тело, то обнаружилось много странностей.

Незадолго до этого она уличила своего мужа в измене и они расстались, а забота о троих их общих детей полностью легла на плечи Джоан. Тем не менее все описывали эту женщину как счастливую, веселую и очень позитивную. А также уравновешенную и полностью адекватную.

У Джоан не было врагов, неприятелей и серьезных проблем, в том числе финансовых. Ничто не указывало на то, что она может стать центром запутанной и зловещей неразгаданной тайны.

Вечером 12 января 2010 года Джоан вышла из дома, чтобы сесть в свой автомобиль и поехать в местную церковь на служение. Джоан была набожной католичкой и никогда не пропускала службы.

Другие прихожане видели ее в тот вечер в церкви и описывали ее как привычно жизнерадостную, указывая, что в ее поведении не было ничего странного и необычного. Также многие видели как через некоторое время Джоан покинула помещение церкви.

Однако поздно вечером, когда мимо церкви проезжал патрульный Кит Коломбо, он заметил на церковной стоянке одинокий автомобиль. Он подумал. что это странно, так как, а церковь уже была давно закрыта и в ней нигде не горел свет.

Коломбо проверил номер автомобиля по своей базе и обнаружил, что он принадлежит Джоан Ромен, а когда он решил вскрыть автомобиль, подозревая, что с владелицей могло случиться что-то плохое, то нашел внутри сумочку с документами на имя Джоан Ромен и кошелек с 1500 долларами наличкой. Мобильного телефона в сумочке не оказалось.

Возле машины на снегу Коломбо обнаружил одинокую цепочку следов, которая шла вниз к набережной почти замерзшего озера Сент-Клер, к двойному ограждению.

В одном месте цепочка следов прерывалась, а на снегу была сильная вмятина, словно Джоан долго сидела на нем, а потом снова встала и пошла дальше.

Все указывало на то, что женщина просто сама вышла из своей машины, пошла к озеру, а потом вероятно провалилась под лед. Рядом со следами не было найдено следов посторонних людей и не было признаков борьбы. Коломбо заподозрил самоубийство и вызвал других полицейских.

Вскоре после этого полиция начала поисково-спасательную операцию и прочесала все места вокруг озера, но никаких признаков пропавшей Джоан Ромен не нашли. Домой она тоже не вернулась.

Была озвучена официальная версия о том, что Джоан скорее всего покончила с собой и утопилась, провалившись под лед. Но так как ее тела не нашли, нельзя было сказать большего.

Тем временем начали появляться куда более странные улики. Так некоторые прихожане рассказали, что слышали как в машине Ромен во время службы сама собой сработала сигнализация, но рядом никого не было и внутри машины тоже.

Также один из последних прихожан, уезжавший от церкви после службы, заявил, что когда он выезжал, то на парковке не было никаких машин. Так получается, что Джоан Ромен уехала от церкви, а потом снова вернулась туда?

Другой очевидец заявил, что видел подозрительный черный фургон, который “притаился” на углу рядом с церковной стоянкой.

Было также установлено, что, несмотря на ее внешне веселое поведение, у Ромен были некоторые серьезные личные проблемы в дни, предшествовавшие ее исчезновению. По словам Мишель, дочери Джоан, ее мать в последнее время вела себя довольно странно, говоря, что за ней следят и что ее телефон прослушивается, хотя она никогда не поясняла, кто, по ее мнению, следил за ней.

Ромен также рассказывала дочери, что кто-то проверяет ее почту и что некие люди проникают в ее дом по ночам. А потом она впала в такую паранойю, что сменила все замки на дверях.

Неизвестно, какое отношение все это имеет к исчезновению Джоан, но это определенно показывает, что в ее жизни не все было так однозначно, как казалось на первый взгляд.

На протяжении 2 месяцев после исчезновения Джоан ее дело не сдвинулось ни на шаг в расследовании, а потом рыбак наткнулся на ее тело в реке Детройт на канадской стороне. Это место находилось в 30 милях от машины Джоан и то, что тело было найдено именно там, выглядело очень странно.

Дело в том, что на момент исчезновения Джоан течение в озере Сент-Клер практически отсутствовало и если бы кто-то утонул на озере в тот день недалеко от берега, его тело никуда бы не унесло, а оно пролежало бы практически на том же месте до весны.

Тело выглядело сильно разложившимся, так что причину смерти указать было очень сложно. Предварительно было озвучено, что вероятнее всего причина в утоплении и власти быстро пришли к вердикту, что это было просто самоубийство.

Но, помимо странности с местом нахождения тела, в расследовании постепенно появлялось много других подозрительных моментов.

Семья и друзья все как один твердили, что Джоан была набожной католичкой, которая очень любила своих детей, и она не принимала никаких лекарств и не проходила терапию по поводу каких-либо проблем с психическим здоровьем, и поэтому никогда бы добровольно не покончила с собой.

Также на теле Джоан и в машине не было никакой предсмертной записки, и даже если она в самом деле совершила самоубийство, ее семья настаивала на том, что Джоан так сильно боялась глубины и темной воды, что практически невозможно, чтобы она выбрала метод утопления в озере как способ самоубийства. При жизни она даже на берега озера никогда не выходила.

Одежда и обувь на найденном теле тоже вызывали много вопросов. На Джоан были ботинки на очень высоких каблуках, которые казались совершенно неподобающей обувью как для церкви, так и для зимнего снежного дня. А бензобак в ее машине оказался залит под завязку, словно она заправилась как раз накануне визита в церковь. Зачем кому-то, кто планировал покончить с собой, заправлять свою машину бензином?

Другие странные детали заключались в том, что ее мобильный телефон так и не был найден, а ботинки мало того, что не соответствовали погоде, так еще и выглядели совершенно новыми, словно она в первый раз надела их.

Еще на теле Джоан было найдено пальто, застегнутое до самого подбородка, чего, по утверждению семьи, она никогда не делала, она всегда не до конца застегивала молнию. И все карманы ее пальто тоже были тщательно застегнуты, что тоже было совсем не свойственно Джоан.

Когда дело Джоан Ромен изучал блогер Терри Меурер, соавтор шоу “Неразгаданные тайны”, то он так рассказывал об этом:

“Пара ключевых вещей, которые я считаю интересными, – это тот факт, что ее пальто было застегнуто на молнию, когда ее нашли, а она никогда, никогда не застегивала свое пальто до конца. Я знаю, это звучит как маленькая подсказка, но это одна из вещей, которая бросается мне в глаза.

Что случилось с ее мобильным телефоном? Он так и не был найден. Представьте себе, что вы 55-летняя женщина на очень высоких каблуках, которая очень религиозна, до смерти любит своих детей, и она стоит одна на дворе церкви глубокой зимой в мороз. Вы стоите там, в этой церкви, и видите, каким был бы ее путь, если бы она пошла и вошла в это озеро, и это кажется абсолютно бессмысленным.

По статистике, это такая редкость, что кто-то убивает себя, утопившись, войдя в замерзающее озеро посреди зимы – это просто тяжело. Для меня это выше всяких сил. Очень жаль, что в данном конкретном случае вскрытие чего-то не показало. Они провели даже три вскрытия и выяснили очень мало информации о причине смерти”.

Несмотря на то, что полиция твердо считала это самоубийством, друзья и семья Джоан Ромен до сих пор уверены в том, что в ту ночь произошло нечто более зловещее, чем самоубийство, и что она стала жертвой чего-то насильственного, что по неким причинам, возможно, намеренно скрывается местными властями.

Они считают, что версия полиции не имеет никакого смысла, потому что для Джоан самоубийство означало бы, что она добровольно вышла на вечернюю улицу в минус 12 по Цельсию (довольно сильный мороз для среднего американца), а затем долго шла по заснеженному участку до обледенелой набережной, и все это в громоздких ботинках на высоких каблуках.

После чего она спустилась по крутой замерзшей насыпи, проскользнула через два ограждения, упала вниз с высоты полутора метров, а затем погрузилась в ледяную воду (причем там было совсем неглубоко), чтобы покончить с собой.

На самом деле в этом нет особого смысла, и все же полиция продолжает настаивать на том, что это было самоубийство. Кроме того, есть много случаев, когда полиция не справлялась с первоначальным расследованием, например, не делала надлежащих фотографий места преступления, в частности следов, которые не могут быть подтверждены, что они вообще принадлежали Джоан Ромен, потому что офицеры также не измеряли, не делали слепков и не фотографировали отпечатки.

Было ли все это просто некомпетентностью или сокрытием, можно только догадываться, но это, безусловно, можно рассматривать как нечто очень странное.