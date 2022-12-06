Земной спецназ – британец утверждает, что сражался в войне между различными инопланетными расами

58-летний британец Расс Келетт уверяет, что пришельцы похищали его не менее 60 раз и, мало того, заставляли сражаться в инопланетных войнах. Почти половину жизни Келлет, якобы, регулярно участвовал в вооруженных конфликтах между различными инопланетными расами.

Келетт уверяет, что у него есть доказательство реальности пришельцев в виде некой видеозаписи (в СМИ она не представлена):

“Я обнаружил видеозапись после того, как чистил файлы. Однажды поздно вечером, допив чай, я пошел выносить мусорные баки, как вдруг заметил в небе гигантский красный шар света, за которым гнались два истребителя.

Шар исчез в облаке, с другой стороны появились истребители, но я больше не видел там красный шар. Я решил вернуться и исследовать местность с помощью фотоаппарата, не сводя глаз с неба, пока шел к побережью. Потом я снова заметил истребители и понял, что они направляются к чему-то похожему на шесть плавающих огней в небе. Я не мог поверить в то, что видел”.

Келлет говорит, что снимал эти шары на видео и наблюдал за ними в течении 20 минут. По его версии это был инопланетный космический корабль, который прилетел с секретной базы под Северным морем.

“Я действительно думаю, что у инопланетян есть ряд секретных баз, разбросанных по всему нашему миру в самых глубоких местах океанов, так что мы, люди, не можем их обнаружить”.

После своего невероятного наблюдения Расс вернулся домой, где члены семьи выразили обеспокоенность по поводу того, как долго он отсутствовал.

“Я думал, что отсутствовал всего час, но моя мама сказала, что прошло гораздо больше времени. Оглядываясь назад, я понимаю, что меня вполне могли похитить в тот вечер, когда я был так близко к тому, что происходило.

Я не помню этого, если меня действительно похитили, и чувствую, что в тот вечер у меня было пропавшее время, но, наверное, я никогда этого не узнаю. Может быть, произошло что-то экстраординарное, а может быть и нет. Но я не позволю, чтобы меня отвлекли от моей миссии по разоблачению инопланетной жизни!”.

Ранее, выступая в СМИ, Расс сообщил следующее:

“Меня похищали по меньшей мере 60 раз. Первый раз это было, когда мне было 16 лет, когда я ехал домой на своем мотоцикле. Я прошел через туннель, которого никогда раньше не видел, и следующее, что я помню, это то, что я находился в чем-то похожем на приемную дантиста, с 15-футовыми инопланетянами, которые были очень похожи на Дракулу без острых зубов. Они окружали меня”.

Также Келлер рассказывал, что со времени первого похищения он столкнулся с несколькими инопланетными расами в битвах на Земле и в космосе, объясняя, что четыре часа на Земле могут равняться четырем годам в космическом корабле.