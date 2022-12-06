Незаконные санкции, шантаж и угрозы: Володин обвинил США в попытках сдержать развитие других стран

Членам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) необходимо найти общие решения для обеспечения информационной безопасности, борьбы с терроризмом и защиты традиционных ценностей. Об этом Володин заявил в ходе заседания совета Парламентской ассамблеи ОДКБ в Москве.

По его словам, Соединенные Штаты и руководство Евросоюза используют незаконные санкции, шантаж, угрозы и раздувают конфликты. Запад стремится уничтожить традиционные ценности, историю, культуру и религию других стран, подчеркнул председатель ГД.

Володин обвинил США и ЕС во вмешательстве в дела других государств и разрушении их экономик. В качества примера спикер привел Украину, которая, отметил он, потеряла независимость и стала американской колонией.

“Мир должен быть многополярным. США пытаются сдержать развитие других государств, чтобы сохранить свою гегемонию”, – заявил Володин.

Он призвал страны – члены ОДКБ найти общие решения для противодействия угрозам со стороны Вашингтона и Брюсселя. Необходимо защитить граждан от разрушительной пропаганды и укреплять свой суверенитет, указал спикер.

Ранее Володин предрек усугубление кризиса американской государственности. Доверие граждан США к власти подтачивает отсутствие прозрачности и контроля за выборами, полагает спикер. Также он обратил внимание на внутренний раскол в Соединенных Штатах по расовым, религиозным и политическим принципам.