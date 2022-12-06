 

“Совесть нужно иметь!”: Поплавская отправила ушлого Агутина на передовую

06.12.2022, 5:35, Разное
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Российская актриса Яна Поплавская раскритиковала завышенные ценники звезд, выступающих на корпоративах. По словам звезды, многие ее коллеги за последние несколько месяцев увеличили стоимость своей работы, что кажется актрисе весьма странным. Ведь страна сейчас переживает не самые простые времена. Образно говоря, Поплавская отправила артистов на передовую.

“Хочу спросить: откуда такие райдеры?.. Я все время думаю, а за что артистам должны такие гонорары? Они что, жизнью рискуют? Они под пули идут? Нет, это деньги на красивую жизнь, на водителей, кухарок и домработниц, на отдых на Сейшелах с перелетом бизнес-классом с очень дорогим шампанским и черной икрой. В общем-то не жалко, каждый хочет этой “красивой жизни”. Но сейчас, в это время, проводить корпоративы с многомиллионными бюджетами – это сверхцинично! Особенно если это бюджетные и околобюджетные организации/компании с госучастием”, – написала Яна Поплавская.

К своей публикации она прикрепила список звезд, среди которых оказались Филипп Киркоров, Николай Басков, Леонид Агутин и другие, и их заработок. К примеру, Басков за корпоратив требует семь миллионов рублей, Агутин четыре.

“Если вы можете платить такие деньги за корпоративы, лучше помогите семьям военнослужащих к Новому году, и не сладкими подарками, а реальной помощью. Ну совесть же нужно иметь, господа – ПАТРИОТЫ!” – заключила Яна Поплавская.


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