Мнение: Где сила, брат?

Наверно, самое потрясающее явление в сегодняшнем дне – это даже не очередные наполеоновские планы неунывающего российского командования, которое вроде как готовит новую (и уже всеобщую) мобилизацию (в конце концов, что уже с них взять, с ними давно все ясно) – а состояние российского общественного мнения. Это невероятно, но оно… полно оптимизма!

Причем – какого-то совершенно розовощекого, почти младенческого оптимизма. Все, мягко говоря, малоудачные для РФ события предыдущих 9 месяцев для бодрого, как зомби, «среднего россиянина» – как с гуся вода. Он их то ли забыл, то ли никогда и не помнил.

Я не говорю о штатных пропагандистах, типа Симонян или Скабеевой: эти-то как раз один за другим прозревают и впадают в тихую истерику. Но я говорю об основной массе, о «простецах»; с этими ничего не делается. Никакие отступления, потери, даже все более очевидный перенос военных действий на территорию самой РФ – всё это протекает как бы мимо сознания моих диковинных соотечественников. Как заговоренные, они продолжают, как будто февраль был вчера, твердить про «неминуемую победу», «Украины не существует», «наше превосходство неоспоримо» и прочие мантры, просроченные, как казалось, еще в начале лета.

На чем основан этот неиссякающий оптимизм? Вы будете смеяться, но – на представлении о СИЛЕ. Не на понимании своей правоты (ее нет), не на уме, даже не на вере в гений Путина… нет, просто на силе. «Но мы же самые сильные». Это сродни столь же стойкому убеждению российского народа, которое я как социолог отмечаю в ходе любых опросов на протяжении последних 25 лет, что якобы «Россия самая богатая страна». Когда спрашиваешь «почему», отвечают без тени сомнения – «потому что у нас в недрах вся таблица Менделеева!», и этого достаточно.

Я только не знал, что и в отношении «силы» представление у людей в РФ столь же религиозно и безальтернативно. «Дух народа», если это можно так назвать, пока еще ни в малейшей степени не сломлен. Отчасти, может быть, уверенность базируется на обрывках школьных знаний об истории ВОВ или Отечественной войны 1812 года – что, мол, Россия всегда в начале отступает и проигрывает, это типа «нормально» – зато потом-то все равно победа, которая «всё списывает!»

И вот поэтому состояние «глубинного народа», как ни удивительно это наблюдать (особенно на фоне нарастания ужаса как у «прогрессивной», так и «государственной» прослойки российских образованцев) – почти безмятежно. Они реально ждут и даже предвкушают «победу» – при том, что мало кто дает себе труд хотя бы осознать, что эта «победа» должна из себя представлять.

И с одной стороны, такой инфантильный идиотизм в собственном народе бесит. А с другой – этих людей, при всем возмущении их незамутненном никакими морально-нравственным соображениями людоедством, даже немного жаль. Говоря языком психологической диагностики, уверенность в СИЛЕ – это, получается, не лабильная «боковая», а прямо-таки корневая часть национально-групповой идентичности этих людей, всего «глубинного народа» как он есть. Говоря прямо – получается, что вообще вся национальная идентичность русского народа («спасибо» усердно продвигаемому столько лет «Победному Мифу») в принципе построена на Силе. Не на «правде» (скажем нет Даниле Багрову), не на «справедливости» – а на Силе. «От тайги до британских морей Красная армия всех сильней». Сила как бы самодостаточна, ей ничего не нужно для своего обоснования – ни права, ни морали, ни закона, ни справедливости. Она сама себя оправдывает. Такое примитивно-первобытное, оно же бандитско-гопницкое представление.

Так вот что же случится, когда все эти люди «вдруг» поймут и убедятся, что никакой такой «силы» у них на самом деле нет? Что это фантом, сказка, или, на их языке – «дешевая разводка», и никакой силы и не было по сути никогда? Это называется «прорыв в самом сильном пункте».

И это означает, что развалится вообще вся концепция. Подчистую. Потому что кроме нее – ничего нет. На чем будут держаться все эти люди психологически, когда они с жесточайшей ясностью осознают, что они – слабые? Не только по отдельности, индивидуально (это они знают четко с самого детства и давно если не привыкли, то смирились с этим) – но и все вместе, «всем гамузом», «всем колхозом», а прямо говоря – и всем государством? Когда поймут, что их представление о «сильном государстве», «сильной России» – тоже всего лишь фантом?

А ведь это понимание близко, очень близко. Оно практически на пороге.

Разрушение корневой национальной идентичности – это жестокий опыт. Это чревато и личной дезинтеграцией у многих, волной убийств и самоубийств, безумием, массовыми апатией и депрессией. 90е покажутся раем. У Достоевского капитан Лебядкин бредил – «Если бога нет, то какой же я штабс-капитан»?

Бог нынешнего русского народа – сила. Он перестанет понимать, кто он и что он, когда (скоро) выяснится, что силы у него нет, и взять ее негде.