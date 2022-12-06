NYT – «режим гоблина» — Оксфордский словарь назвал слово 2022 года

Оксфордский словарь английского языка путём общественного голосования выбрал словом года выражение «режим гоблина», передаёт The New York Times. Выражение стало вирусным весной этого года в социальных сетях, оно означает «эгоистичную модель поведения», для которой характерны «лень, неопрятность и жадность».



АР

По результатам голосования, проведённого в интернете, Оксфордский словарь назвал словом года сленговое выражение goblin mode, то есть «режим гоблина», пишет The New York Times.

В издательстве отметили, что выражение «режим гоблина» означает «чрезвычайно эгоистичную модель поведения, отвергающую общественные нормы и ожидания, для которой характерны лень, неопрятность и жадность». Точное происхождение выражения неясно. По данным издательства, оно появилось в Twitter ещё в 2009 году, но стало вирусным весной 2022 года.

Выбор слова года основан на данных об употреблении, взятых из постоянно обновляемого свода из более чем 19 миллиардов слов, собранных из новостных источников по всему англоязычному миру. Выбор призван «отразить этику, настроение или увлечения» года, а также «потенциал термина на приобретение долгосрочного культурного значения».

Обычно оксфордские лексикографы составляют список слов, которые пользовались наибольшей популярностью за год, а затем выбирают одно из них. В этом году они избрали более «популистский подход», выставив на двухнедельное голосование в интернете три варианта: goblin mode, хештег #IStandWith («Я поддерживаю») и понятие metaverse («метавселенная»).

«То, что группа людей в Оксфорде выбирает его, всегда казалось странно недемократичным. И в этом году, когда люди говорят о демократии как о чём-то, что может оказаться под угрозой, такой подход показался мне неправильным», — прокомментировала глава электронной версии словаря Кэтрин Коннор Мартин.

Несмотря на то, что выражение «режим гоблина» вызвало недоумение у неактивных пользователей соцсетей, оно получило 93% из более чем 340 тыс. голосов. «Метавселенная» заняла второе место, набрав 4% голосов.

«Новые слова становятся популярными, когда они захватывают наше воображение или заполняют пустоту для обозначения понятия, которое нам нужно выразить», — добавила Мартин. По её словам, ставшее словом года выражение у неё вызвало резонанс с ощущением, что пандемия коронавируса закончилась, хотя страны по всему миру всё ещё борются с ней. При этом сама глава электронной версии словаря была за понятие «метавселенная».

Как отмечает The New York Times, другие словари выбрали более «традиционные» варианты. В этом году Merriam-Webster выбрал «газлайтинг»*словом 2022 года. Кембриджский словарь назвал «homer»**словом года.



*Словарь определяет термин как «психологическое манипулирование человеком, обычно в течение длительного периода времени, которое заставляет жертву сомневаться в правильности своих собственных мыслей, восприятии реальности или воспоминаний и как правило приводит к замешательству, потери уверенности в себе и самооценки, неуверенности в собственной эмоциональной или душевной стабильности и зависимости от виновного лица» (Прим. ИноТВ).

**Термин относится к игре в бейсбол и означает хоум-ран — игровую ситуацию, при которой отбивающий и нападающий успевают пробежать полный круг по базам и вернуться на исходную позицию. Слово стало популярным благодаря игре Wordle, где игроки пытались угадать правильный ответ (Прим. ИноТВ).