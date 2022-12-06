МВД Молдавии: Обломки упавшей у города Бричаны ракеты не содержат взрывчатки и не представляют опасности

Обломки упавшей возле молдавского города Бричаны ракеты не представляют опасности, так как не содержат взрывчатки, сообщило МВД Молдавии по итогам проведенного саперами и экспертами расследования.

МВД Молдавии сообщило, что саперы осмотрели корпус упавшей ракеты и четыре других элемента, обнаруженные в разных районах, и пришли к выводу, что взрывчатого вещества в них нет, риски взрыва исключены. Найденные объекты были отправлены в прокуратуру по борьбе с организованной преступностью и особым делам, передает ТАСС.

В сообщении не указана принадлежность ракеты, хотя молдавские СМИ распространили несколько снимков с места происшествия, отметив, что найденные части идентичны ракете украинского зенитного ракетного комплекса С-300, упавшей в ноябре на территорию Польши.

Между тем власти Молдавии, начиная с президента Майи Санду и заканчивая главой МИД и Минобороны, возложили ответственность за инцидент на Россию. В свою очередь председатель парламента Молдавии Игорь Гросу назвал падение ракеты «эхом вторжения РФ на Украину». Он также отметил, что место происшествия находится очень близко к границе с Украиной. Как сообщил молдавский чиновник в интервью телеканалу ПРО-ТВ, «это серьезно», даже если ракета не взорвалась и уже не представляет никакой опасности.

Ранее российский военный эксперт Алексей Леонков указал на принадлежность Украине упавшей в Молдавии ракеты. От также отметил, что обломки ракеты, по предварительным сведениям, являются частями комплекса ПВО С-300, который есть на вооружении у ВСУ.

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