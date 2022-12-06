“Я ее не трогал!”: распустивший язык Пригожин отпихнул от себя оскандалившуюся Вайкуле

Практически каждого россиянина возмутило интервью, которое на днях дала Лайма Вайкуле. Воспользовавшись возможностью, она заявила о том, что содержала весь СССР и продавала по 20 миллионов пластинок, за которые даже не получила должного вознаграждения.

В ответ на такую наглость представитель МИД РФ Мария Захарова рассмеялась, а пользователи Сети сочли, что оскандалившуюся пенсионерку “мания величия перекосила”. Иосиф Пригожин же пошел еще дальше и обматерил Лайму Вайкуле, которая в ходе интервью не преминула возможностью обозвать продюсера “невоспитанным человеком”.

“Я ее не трогал, она мне на … не нужна. Я и не говорил, что я воспитанный человек”, -отпихнул от себя Иосиф Пригожин оскорбления, дав понять, что скандал начал не он. Кроме того, распустивший язык для издания “Абзац” Пригожин высказался о том, что Вайкуле переобулась на лету. Раньше, убеждает продюсер, Лайма мчалась с одного российского концерта на другой, благодаря чему и заработала значительную часть своего состояния. Теперь же, когда повестка изменилась, певица начала разносить страну и в хвост, и в гриву.

“Это такие, как она, выгнали из Латвии “Новую волну”! Мы жили и работали нормально. Она не вылезала из российских мероприятий, а сегодня говорит, что все плохие”, – стукнул по столу Иосиф Пригожин.