 

“Я ее не трогал!”: распустивший язык Пригожин отпихнул от себя оскандалившуюся Вайкуле

06.12.2022, 4:14, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Практически каждого россиянина возмутило интервью, которое на днях дала Лайма Вайкуле. Воспользовавшись возможностью, она заявила о том, что содержала весь СССР и продавала по 20 миллионов пластинок, за которые даже не получила должного вознаграждения.

В ответ на такую наглость представитель МИД РФ Мария Захарова рассмеялась, а пользователи Сети сочли, что оскандалившуюся пенсионерку “мания величия перекосила”. Иосиф Пригожин же пошел еще дальше и обматерил Лайму Вайкуле, которая в ходе интервью не преминула возможностью обозвать продюсера “невоспитанным человеком”.

“Я ее не трогал, она мне на … не нужна. Я и не говорил, что я воспитанный человек”, -отпихнул от себя Иосиф Пригожин оскорбления, дав понять, что скандал начал не он. Кроме того, распустивший язык для издания “Абзац” Пригожин высказался о том, что Вайкуле переобулась на лету. Раньше, убеждает продюсер, Лайма мчалась с одного российского концерта на другой, благодаря чему и заработала значительную часть своего состояния. Теперь же, когда повестка изменилась, певица начала разносить страну и в хвост, и в гриву.

“Это такие, как она, выгнали из Латвии “Новую волну”! Мы жили и работали нормально. Она не вылезала из российских мероприятий, а сегодня говорит, что все плохие”, – стукнул по столу Иосиф Пригожин.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.06.22 / Заменили и точка – Личное мнение

08.12.20 / Секретные блоки, украденные с «Самолёта Судного дня» в Таганроге, найдены на одесском Привозе

26.11.22 / Уровень бедности в Германии существенно повысился за последние 10 лет

19.08.21 / Кристен Стюарт, Рита Ора, Рами Малек и другие на дне рождения Тайки Вайтити

11.09.20 / В мире: Договор Сербии с Косово повлиял на отношения Белграда с Москвой

04.02.22 / Мнение: Почему Путин задремал?

02.11.22 / Артемьев день: православный праздник 2 ноября

04.11.22 / Cторонники проигравшего на выборах Болсонару призывают на помощь армию

06.08.20 / 5 секретов здорового образа жизни Ребел Уилсон: как актрисе удалось похудеть почти на 20 килограммов

06.08.22 / Повышена долговечность перовскитных солнечных батарей при помощи машинного обучения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика