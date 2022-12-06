Das Erste – мировые продажи оружия растут седьмой год подряд

В 2021 году совокупный объём продаж 100 крупнейших оборонных компаний мира достиг €563 млрд, что на 2%, чем в предыдущем году, пишет Das Erste со ссылкой на ежегодный доклад Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI). Рост продаж наблюдается седьмой год подряд, однако эту тенденцию замедляют последствия пандемии коронавируса. Конфликт на Украине также не способствует увеличению объёмов производства — по отрасли бьют антироссийские санкции.



AP

В прошлом году совокупный объём продаж 100 компаний-лидеров по производству вооружений в мире достиг €563 млрд. Это почти на 2% больше, чем в предыдущем году. Рост продаж наблюдается седьмой год подряд, говорится в ежегодном докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), опубликованном в понедельник, 5 декабря, пишет Das Erste.

Пандемия коронавируса, однако, замедляет эту тенденцию, отмечает научный сотрудник SIPRI Диего Лопес да Силва: «Сначала перебои в цепочках поставок привели к росту себестоимости и задержкам. А затем многие страны предприняли меры по восстановлению экономики от последствий пандемии, что привело к более высокой инфляции, что, в свою очередь, сказалось на продажах оружия».

Если бы не последствия пандемии коронавируса, оборонная промышленность могла бы вырасти значительно сильнее, считают исследователи. По данным SIPRI, государства во всём мире никогда не тратили на вооружённые силы так много, как в 2021 году. Однако оборонной промышленности потребуется ещё несколько лет, чтобы снова вернуться к обычным темпам роста.

И даже конфликт на Украине тормозит производство, несмотря на готовность многих стран к перевооружению. Санкции против РФ вызывают проблемы с поставками — ведь РФ считается одним из важнейших поставщиков сырья для производства вооружений. Да Силва отмечает, что санкции могут нарушить планы некоторых стран Европы или США по перевооружению. «Есть и другие потенциальные поставщики сырья, такие как Китай или Индия. Но то, как всё будет развиваться, — вопрос политический. Смогут ли западные страны выйти на эти рынки и как Китай и Индия смогут использовать спрос на сырьё в Европе в качестве рычага воздействия», — подчёркивает Да Силва.

В рейтинге 100 крупнейших компаний оборонной промышленности первые пять мест продолжают занимать американские компании. Однако США оказались единственным регионом мира, где в 2021 году по сравнению с предыдущим годом произошло сокращение объёма продаж. Причина кроется в высокой инфляции.

В список 100 крупнейших производителей оружия в 2021 году вошло 27 компаний из Европы. Лидирующую позицию среди немецких компаний занимает концерн Rheinmetall AG. В общемировом рейтинге ему принадлежит 31 место. По данным SIPRI, из-за пандемии продажи компании снизились. С другой стороны, занимающему вторую строчку среди немецких производителей оружия концерну ThyssenKrupp AG удалось увеличить свои продажи на 11% — в первую очередь, благодаря выполнению более крупных заказов, например, для ВМС Германии.

В целом рынок продолжит расти, считает да Силва: «Многие европейские страны объявили об увеличении расходов на оборону примерно на $200 млрд. Часть этой суммы предназначена для закупки техники, поэтому продажи вновь продолжат расти».

Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) является независимым учреждением, публикующим ежегодные доклады об оборонной промышленности, закупках оружия, конфликтах и ​​экспорте вооружений. SIPRI в значительной степени финансируется правительством Швеции и тесно сотрудничает с Организацией Объединенных Наций и Европейским союзом, пишет Das Erste.