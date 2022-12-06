Технологии, финансы и медиа — в Bloomberg узнали о содержании девятого пакета санкций ЕС против России

Девятый пакет санкций Европейского союза в отношении РФ может затронуть сферы беспилотных летательных аппаратов, финансов и медиа, передаёт Bloomberg. По данным источников агентства, обсуждения нового пакета мер пройдёт уже на этой неделе, а принять его в Брюсселе рассчитывают на следующей неделе.



АР

Европейский союз намерен ввести ограничительные меры против российского сектора беспилотных летательных аппаратов в рамках нового пакета санкций, который Брюссель намерен утвердить на следующей неделе, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

ЕС также рассматривает ограничения на другие технологии и компоненты, которые РФ использует в военных целях, а также меры против инвестиций и российских медиа- и финансового секторов. В новый пакет санкций, который станет девятым по счёту с начала спецоперации на Украине в конце февраля, также войдут около 180 физических и юридических лиц.

Как отмечает новостное агентство, к расширению санкций Европейский союз подтолкнули прежде всего Польша и страны Балтии в рамках требований поддержать ограничение цен на российскую нефть. В понедельник в странах ЕС уже вступило в силу частичное эмбарго на импорт нефти из России. Теперь государствам Евросоюза нельзя покупать российскую нефть, перевозимую морем, а с 5 февраля 2023 года запрет распространится и на нефтепродукты.

По словам источников, обсуждение нового пакета санкций состоится уже на этой неделе. А утвердить меры в ЕС рассчитывают до встречи лидеров стран-членов в Брюсселе на следующей неделе. Для принятия санкций блоку требуется поддержка всех стран-членов, и список ограничений может претерпеть изменения до того, как это произойдет.

Bloomberg отмечает, что в последние недели РФ использует беспилотники для атак на энергетическую и гражданскую инфраструктуру Украины, в том числе с помощью беспилотных летательных аппаратов, поставляемых из Ирана. При этом в средствах массовой информации утверждается, что как в российских, так и в иранских беспилотниках используются американские и европейские компоненты. Впрочем, Москва и Тегеран отрицают использование иранских беспилотников на Украине.