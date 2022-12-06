 

Переделанная с головы до ног вслед за сыном-фриком Яковлева шокировала народ: Это ненатурально!

06.12.2022, 2:50, Разное
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Российская актриса и героиня фильма “Интердевочка” Елена Яковлева всегда была тихой и спокойной, не наряжалась во все яркое и не делала пластических операций. Однако что-то в ней изменилось, и она решила отказаться от своих принципов. Возможно, такое влияние на нее оказал ее сын фрик Денис Шальных, который сплошь покрыт татуировками, а его тело напоминает груду мышц.

Елена Яковлева тоже решила рискнуть и взяла пример с сына. Она резко изменила свою внешность и показала результат поклонникам. В фан-аккаунте Яковлевой появился снимок, на котором предстала совершенно неузнаваемой.

Из-за того, что Яковлева много лет сохраняла привычный образ элегантной и женственной блондинки, многие были шокированы преображением. Фанаты решили, что это было сделано для роли. Яковлева сделала короткую стрижку и выпрямила волосы, а ее лицо стало вдруг гладким и заметно помолодевшим. Образ завершала широкополая шляпа.

“Вылитая Ева Польна”; “Зачем нам еще одна Лера Кудрявцева?”, “Ну зачем же столько фильтра!”; “Это ненатурально!” – сокрушались фанаты над переделанной с ног до головы Яковлевой.

Как выяснилось, Елена Яковлева решилась на роль в новом семейном кино “Чебурашка”, где она играет старуху Шапокляк в образе бизнес-леди на “роллс-ройсе”.


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