 

Плюсы и минусы отмены льготной ипотеки

06.12.2022, 2:50, Разное
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Судьба льготной ипотеки, которая завершит своей действие в конце декабря, – один из самых обсуждаемых вопросов этой осенью. Центробанк прямо заявил о негативном отношении к данной программе, застройщики же и банки надеются, что она будет продлена. А как отмена льготной ипотеки скажется на покупателях?

Минусы отмены:

1. Сократится спрос.

Льготная ипотека – действенный инструмент финансовой помощи. Ее отмена приведет к тому, что для ряда покупателей приобретение квартиры снова станет недоступным. Спрос на новостройки, в зависимости от региона, может снизиться на 30-45%.

Однако падение спроса наблюдается и сейчас, когда программа еще действует. Поэтому дальнейшая динамика продаж, независимо от принятого решения по ипотеке, будет напрямую зависеть и от цен, устанавливаемых застройщиками. Сейчас рынок новостроек перегрет, поддержать спрос поможет снижение цен в проектах.

2. Риски недостроя.

Сокращение выручки застройщиков из-за снизившегося спроса приведет к временной заморозке некоторых строек. Крупные компании справятся с очередным кризисом, но множество мелких девелоперов либо обанкротятся, либо будут вынуждены пойти на массовые сокращения. Банкротство, в свою очередь, привет к росту числа проектов-недостроев.

3. Ввод жилья замедлится.

Сокращение спроса и удорожание строительства замедлит жилищный рынок и, как следствие, темпы экономического роста в целом. Сфера строительства оказывает непосредственное влияние на ВВП страны.

Некоторые аналитики считают, что если ипотечные ставки снова вернутся к 10% годовых и более, то рынок новостроек ожидает коллапс. Ряд строительных компаний не смогут вести деятельность в таких условиях.

Плюсы отмены:

1. Снизятся цены.

Если ипотека подорожает, у застройщиков не останется иного выбора, кроме как снизить цены. Сейчас стоимость квартир достигла рекордных показателей, а доходы населения либо остались на том же уровне, либо сократились. Поэтому девелоперам придется пойти навстречу покупателям.

2. Рост продаж «вторички».

С отменой дешевой ипотеки на новостройки повысится привлекательность вторичного рынка, где цены зачастую ниже, а собственники охотно соглашаются на скидку. «Вторичка» начала дешеветь уже с мая, а размер дисконта сейчас достигает 15% и более.

Также может вырасти спрос на частные дома. Опросы регулярно показывают, что большинство россиян мечтает о собственном доме. Но необходима поддержка отрасли ИЖС со стороны государства.


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