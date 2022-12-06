Steigan – катастрофа для всей планеты или конец колониальных войн Запада — в Норвегии спрогнозировали последствия украинского конфликта

Военное поражение РФ на Украине было бы катастрофой не только для неё, но и для всей планеты, пишет норвежский портал Steigan. Многолетняя русофобия стран Запада и желание США возглавлять «западный мировой порядок» ведут мир к ядерной войне. С другой стороны, поражение НАТО ознаменует конец колониальных войн и ослабление имперских амбиций Соединённых Штатов.



AP

«Победа РФ в конфликте на Украине станет поражением НАТО, альянс не должен допустить такого исхода», — заявил Йенс Столтенберг на пресс-конференции 11 октября в Брюсселе. Спустя три дня он добавил, что единственный способ достичь решения украинского конфликта — на поле боя. «Многие конфликты решаются за столом переговоров, но это не тот случай, и Украина должна победить, поэтому мы будем поддерживать её столько, сколько потребуется», — цитирует слова генсека НАТО норвежский новостной портал Steigan.

Европейские СМИ публикуют заявления о конфликте без намёка на компромисс или дипломатию, а россиян ежедневно обвиняют в самых жутких преступлениях. Наиболее абсурдные утверждения, такие как диверсии россиянами собственных газопроводов и бомбардировки собственных позиций на крупнейшей в Европе атомной электростанции, выдаются за библейские истины. Не щадят ни одного россиянина, даже участников Паралимпийских игр. У русофобии имеется явный расистский подтекст, и в этом тоже нет ничего нового. Бывший министр обороны Норвегии заявил об этом так: «В серой массе, которая сейчас заполняет улицы, театры и поезда в России, не так много умных глаз. В частности, заметно, как азиатская и восточная кровь стала преобладать», — отмечает Steigan.

Скандинавские страны, которые в течение нескольких десятилетий делали упор на укреплении международной безопасности и нейтралитете, теперь соревнуются в воинственных мерах против России. И государственные, и основные западные СМИ не гнушаются ложью, а реальная дискуссия невозможна: РФ виновата, и с ней нужно бороться, сколько человеческих жизней это бы ни стоило. Однако, что произойдёт, если РФ проиграет войну? — задаётся вопросом автор статьи.

После поражения РФ следующей мишенью станет Китай. ОПЕК+, БРИКС+, G20 — все попытки установить многополярный мир провалятся. Стремление премьер-министра Индии к созданию «нового мирового порядка», в котором не будут доминировать бывшие колониальные державы, будет осуждено. Растущая часть мира, уставшая от колониального мышления Запада, снова станет неактуальной. Доллар останется доминирующей валютой. США с помощью крупнейшего в мире военного альянса НАТО будут продолжать объявлять одну войну за другой всем, кого посчитают угрозой так называемому «мировому порядку, основанному на правилах». Бывший посол Франции в США Жерар Аро говорил, что так называемый «порядок, основанный на правилах» — не что иное, как «западный порядок» во главе с США. «Как только начинаются дебаты об американской внешней политике, тут же звучат заявления: «Мы должны восстановить наше лидерство. Лидерство! И теперь другие страны задаются вопросом: «Почему лидерство?», — цитирует слова дипломата Steigan.

После РФ и Китая следом займутся Ираном, который уже находится под западными санкциями с 1979 года. Взять под контроль Среднюю Азию будет не сложно, и тогда же поставят на место Турцию и Саудовскую Аравию. Пакистану и Индии тоже придётся отказаться от какого-либо подобия суверенитета. Африка, с её нынешними 29 американскими военными базами, превратится вслед за Латинской Америкой в «задний двор» США.

С другой стороны, поражение НАТО, ослабит альянс и заставит США прекратить свои империалистические войны. Что касается Евросоюза, то поражение НАТО ознаменует конец шестисотлетней эпохи колониализма, пишет Steigan.

Поражение РФ было бы катастрофой не только для неё, но и для всей планеты. В первую очередь это будет катастрофа Европы. Мечты де Голля и Горбачёва о мирной, устойчивой и процветающей Европе от Лиссабона до Владивостока будут похоронены ещё глубже. Экономическая война, которую Соединённые Штаты ведут против своих союзников, вынуждает Европу покупать «грязные» энергоносители у американцев по ценам, вчетверо превышающим те, которые платят потребители в США. «Не по-дружески», — осторожно заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Немецкий политик Оскар Лафонтен выразился точнее: «Уже более века провозглашённой целью американской политики является предотвращение любой ценой слияния немецкого бизнеса и технологий с российским сырьём. Совершенно очевидно, что, если принимать это во внимание, то мы имеем дело с давно готовившейся опосредованной войной Америки против России».

В лучшем случае поражение РФ приведёт к тому, что Европа превратится в бедный музей без истории; в далёкий континент, который вряд ли подойдет для образовательных поездок богатых американцев. На фоне происходящего всеобщего мирового перевооружения, дальнейшего расширения НАТО к границам РФ и развёртывания американских ракет с подлётным временем в 4-5 минут до Москвы, ядерная война с эпицентром на европейском континенте будет неизбежна. «Украинский кризис — всего лишь разминка. Грядёт ещё больший», — цитирует слова главы стратегического командования США адмирала Чарльза Ричарда портал Steigan. В завершении статьи автор выразил пожелание Йенсу Столтенбергу быть осторожнее со своими пожеланиями для всех европейцев.