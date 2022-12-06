 

NTD – вся зараза гибнет — сибирские моржи открыли сезон зимнего купания

06.12.2022, 2:17, Разное
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Моржи из Омска открыли сезон зимнего купания. Как передаёт NTD, они готовились к этому всю осень и каждый день плавали в холодной воде. Многие считают, что моржевание — самый эффективный способ противостоять простудам во время суровых сибирских зим.

Омские моржи открывают сезон зимнего плавания. Несколько десятков закалённых пловцов погружаются в ледяную воду Иртыша. На улице — минус 20.

Многие считают, что моржевание — самый эффективный способ противостоять простудам во время суровых сибирских зим.

МУЖЧИНА: Человек попадает в воду ледяную, температура внутри клеток до 41,3 поднимается. То есть прямо жар начинается, лёгкие тепло вырабатывают, и вся зараза гибнет. Иммунитет на 400 процентов больше начинает работать.

МУЖЧИНА: Отлично. Сейчас вот начинает кровь пробиваться. Я так понимаю, что сосуды сжимаются, и кровь под большим давлением проходит через больные места. Она поднимается и всё выше, выше, выше.

Сезон зимнего плавания в Омске обычно начинается в первое воскресенье декабря. Моржи готовятся к нему всю осень и каждый день плавают в холодной воде. Так организм постепенно привыкает к понижающейся температуре.

Дата выхода в эфир 05 декабря 2022 года. 

 


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