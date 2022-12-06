Клюквенный чизкейк и шоколадно-апельсиновый мусс: 9 сладостей, которые можно есть на кетодиете

Если вы придерживаетесь кетодиеты, вас могут напугать ограничения в углеводах и сахаре. Безусловно, данная система питания придерживается этих принципов. Но все же есть способы насладиться сладким. Как это можно сделать, расскажем в сегодняшней статье.

Принципы кетодиеты

Кето-диета возникла как план питания, помогающий облегчить симптомы эпилепсии. Однако за десятилетия она превратилась в полноценную диету для похудения. Как же работает данная система?

Тело обычно получает энергию от сжигания углеводов, которые мы получаем вместе с пищей. Цель кетодиеты — заставить ваше тело войти в состояние кетоза, когда жир сжигается для получения энергии вместо углеводов. Для этого необходимо увеличить потребление жиров и резко сократить количество углеводов.

Существует несколько вариаций соотношений жиров, углеводов и белков, которые могут привести к кетозу. Но чаще всего приверженцы данной системы придерживаются следующего правила: 70–80% жиров, 10–20% белков и оставшиеся 5-10% углеводов.

Одна из самых сложных частей кетодиеты — ежедневно придерживаться такого низкого потребления углеводов, особенно большинство обычных продуктов содержат их в избытке. Речь идет прежде всего о хлебе, макаронах, газированных напитках и разнообразных десертах. Но фасоль, картофель, кукуруза и многие виды фруктов также богаты углеводами. Поэтому их следует ограничить или даже полностью исключить из рациона.

Из-за существенных ограничений многие люди начинают переживать, что долгое время не смогут наслаждаться сладким. Но это неправда. Можно даже на этой системе наслаждаться определенными сладостями, придерживаясь плана кето. Далее рассмотрим несколько таких разрешенных продуктов.

Клюквенный чизкейк

Нет никаких причин, почему вы не сможете насладиться своим любимым чизкейком, пока придерживаетесь кетодиеты. Просто внимательно изучите его ингредиенты.

Кетобомбы

Кетобомбы — популярный десерт с низким содержанием сахара и большим количеством жира. Они состоят из сливочного сыра, кокосового или арахисового масла. Существует множество рецептов данного угощения, но все они подходят для удовлетворения тяги к сладкому и восполнению количества жиров в рационе.

Протеиновый коктейль

Еще одно лакомство, которым можно наслаждаться на кетодиете. Протеиновый коктейль готовится из несладкого протеинового порошка. Чтобы его приготовить, достаточно смешать его с несладким молоком, фруктами с низким содержанием углеводов и добавить немного шпината.

Кетомусс

Чтобы восполнить нехватку сладкого, обязательно попробуйте этот кетомусс из темного шоколада. Приятный вкус шоколада идеально сбалансирован с цитрусовым, терпким ароматом красного апельсина.

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Йогурт

Большинство йогуртов, представленных на полках магазинов, содержат много добавленного сахара. Они не подходят для кетодиеты, но всегда можно подобрать альтернативные варианты. Например, попробуйте греческий йогурт без сахара и добавьте ему немного вкуса ягодами, ореховым маслом.

Золотистая гранола

Большинство мюсли не подходят для кетопитания, поскольку изготовлены из ингредиентов с высоким содержанием углеводов. В них всегда присутствуют овес и добавленный сахар. Для кетодиеты придется чуть изменить рецепт. Просто смешайте несколько видов орехов, семечек и кокосовую стружку.

Кофе

Чтобы зарядить организм энергией, приготовьте себе чашку кофе. Этот напиток идеально сочетается с кеторационом, просто избегайте добавления сахара.

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Низкоуглеводные фрукты

Большинство фруктов содержат больше углеводов, поскольку имеют натуральный сахар в составе. Тем не менее некоторые виды содержат гораздо меньше углеводов. Поэтому их можно смело включать в план питания на кетодиете, когда вы испытываете тягу к сладкому. Обратите внимание на клубнику, апельсины, киви, лимоны и дыню.

Ореховое масло

Добавив немного орехового масла в йогурт или кетобомбы, вы удовлетворите тягу к сладкому. Однако следует иметь в виду, что некоторые ореховые масла производятся с добавлением сахара.

Внимательно изучите этикетку и выбирайте те варианты, которые сделаны только из орехов и масла.