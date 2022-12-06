Госсекретарь по двустороннему сотрудничеству в МИД Венгрии Менцер: В Венгрии не будут обучать украинских солдат

Будапешт не хочет «двигаться к войне», поэтому не намерен заниматься подготовкой украинских солдат, сообщил госсекретарь по вопросам двустороннего сотрудничества в МИД Венгрии Тамаш Менцер.

На своей странице в соцсети Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) Менцер подтвердил, что некоторые европейские страны обучают украинских солдат. При этом он отметил, что в Венгрии этого делать не будут, так как хотят «двигаться не к войне, а к миру», передает ТАСС.

Напомним, в середине ноября начала работу миссия Евросоюза по оказанию военной помощи Украине, в раках которой солдаты стран ЕС под командованием вице-адмирал Эрве Блежана занимаются подготовка военнослужащих украинской армии. Тогда же министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Венгрия не примет участия в миссии Евросоюза по обучению украинских военных.

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