Украинская певица Лобода заявила о намерении обратиться в суд из-за отмены выступления в Вильнюсе по вине властей Литвы

Украинская певица и телеведущая Светлана Лобода заявила, что намерена обратиться в суд в связи с нанесенным ей ущербом из-за отмены выступления в Вильнюсе после попытки властей Литвы объявить исполнительницу нежелательной персоной.

Лобода заявила, что попытка литовских властей объявить ее нежелательной персоной привела к тому, что организаторы гастролей прекратили продажу билетов, а вильнюсский концертный зал Compensa в одностороннем порядке неоправданно отменил концерт, заявив, что он нежелателен на их сцене. Певица сообщила, что ее адвокаты готовят исковое заявление, передает ТАСС.

Как сообщается, концерт Лободы в столице Литвы состоится, несмотря на ранее объявленную отмену, но пройдет на другой площадке. На прошлой неделе выступления Лободы в Клайпеде, Паневежисе и Шяуляе были отменены с учетом рекомендаций литовского МИД и противоречиво оцениваемой в Литве репутации исполнительницы.

Внешнеполитическое ведомство сначала хотело объявить Лободу нежелательной в стране персоной, однако пресс-секретарь главы МИД Паулина Левицкайте заявила, что юридических оснований для этого не найдено. Певица является гражданкой Украины, в настоящее время проживает в Латвии, поэтому в отличие от российских артистов на нее не распространяются автоматические запреты на въезд в республику.

Как отметил министр культуры Литвы Симонас Кайрис, позиция Лободы по отношению к действиям РФ в Украине непонятна. Министр подчеркнул, что в Латвии организаторы некоторых мероприятий сами отменили выступления Лободы, и призвал представителей литовского шоу-бизнеса последовать их примеру.

Ранее Лободу раскритиковали за обращение на русском языке в соцсетях.

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