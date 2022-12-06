Обнаглевшего сына Королевой отправят в четырехлетнюю ссылку: Никакой благодарности

Планы сына Наташи Королевой о переезде заграницу могут пойти прахом. На пути их встало предложение депутата Романа Худякова, уже известного тягой к громким заявлениям и комментариям. Представитель власти уверен: нужно взяться за систему образования и вернуть практику распределения выпускников после ВУЗов.

На такое предложение Худякова натолкнули мысли о том, что каждый, кто обучается в российском учебном заведении, получает одни лишь плюсы: взять ту же самую отсрочку от армии. Однако, ни один, кто воспользовался этим правом, уверяет депутат, не хочет потрудиться на благо своей страны.

“Отучившиеся не ощущают никакой благодарности собственной стране, и говорят, что не видят в России своего будущего”, – злится Роман Худяков на обнаглевших студентов.

Именно поэтому каждого выпускника Худяков предлагает отправить поработать в небольшой город своей Родины, которых, к счастью предостаточно. В качестве примера он рассмотрел сына Наташи Королевой Архипа.

“Сколько ты учился в вузе? Четыре года?! Вот четыре года и поработай”, – послал он юношу в четырехлетнюю ссылку.

Подобная практика, уверен представитель власти, поможет стране подняться с колен. Ведь каждый студент этой работой сделает благо для “себя любимого и своей девушки”, а также своих родителей, а возможно и будущих детей. А там, глядишь, и уезжать не захочется.