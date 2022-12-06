 

“Люблю и любима”: переметнувшаяся к любовнику Ланская объявила о разводе после шести лет брака

06.12.2022, 1:27, Разное
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Российская актриса театра и кино Валерия Ланская запомнилась зрителям как героиня фильмов “Принцесса цирка” и “Анна Каренина”. Молодая и энергичная актриса сразу завоевала сердца миллионов поклонников. Также она снималась в сериалах и телешоу, участвовала в шоу “Ледниковый период”, “Звездная кухня Московского комсомольца”. Помимо основной работы звезда преподает в ГИТИСе.

В свежем интервью Ланская призналась, что сейчас переживает кризис и очень переживает за происходящее на эстраде и в театре. В последнее время число концертов сильно снизилось, гастроли порой отменяются, и это отражается на актерах. Денег хватает только на выплату ипотеки, призналась Ланская.

Кроме того, недавно актриса пережила и потрясения в личной жизни. После шести лет брака 35-летняя Валерия Ланская решилась на развод со своим супругом Стасом Ивановым. Об этом звезда рассказала на премьере мюзикла “Ничего не бойся, я с тобой”. У пары есть семилетний сын Артем, ради которого родители смогли сохранить нормальные отношения.

Актриса призналась, что сейчас в ее жизни наступила новая полоса. Она уже любит и любима. Судя по всему, у нее новый избранник, и она уже переметнулась к новому любовнику.


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