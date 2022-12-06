Lidovky – «сторонникам Путина» в Чехии грозит уголовное наказание за поддержку России

Чешская полиция завела дела почти на 50 человек, которые тем или иным образом поддерживали российскую спецоперацию на Украине, и среди них уже есть первые осуждённые. Как пишет портал Lidovky, по словам генпрокурора Игора Стршижа, в Чехии любой человек может беспрепятственно выражать своё мнение, однако у свободы слова есть свои пределы.



AP

Полиция Чехии зафиксировала 280 эпизодов, которые связаны с поддержкой российской спецоперации на Украине, в общей сложности возбуждено 49 дел. Как пишет портал Lidovky, сторонники Владимира Путина выражают свою симпатию в основном в социальных сетях, но бывает, что и на демонстрациях.

«Путин — крутой чувак. Я уверен, что ему удастся разоружить укрофашистов», — написал после начала конфликта депутат от партии SPD Даниэл Макаи. Недавно суд признал его виновным и обязал выплатить штраф в размере 45 тысяч крон. Ему также грозил тюремный срок.

Однако, отмечает издание, дело не ограничивается словами. Некоторые нападают на украинцев и их сторонников прямо на улицах. Иногда бьют машины с украинскими номерами, портят краской фасады домов, где проживают беженцы, или угрожают людям, которые вывесили на своих домах жёлто-голубые флаги.

По словам пресс-секретаря Генеральной прокуратуры Петра Малы, ситуация обострилась в самом начале конфликта. Тогда противники беженцев массово громили автомобили с украинскими номерами. В ответ на эти и другие действия генеральный прокурор Чешской Республики Игор Стршиж опубликовал предупреждение о том, что люди, которые поддерживают действия Путина и руководство России, могут попасть под статью.

«Некоторые дезинформационные сайты критиковал меня за то, что я попираю свободу слова. Но в том была необходимость. Раньше преступлений подобного рода у нас не было. Но на Украине идет вооружённый конфликт, и мы были вынуждены реагировать», — заявил порталу генеральный прокурор Чехии.

Тех, кто одобряет спецоперацию РФ на Украине, могут обвинить в совершении уголовного преступления — одобрении другого уголовного преступления, а именно — разжигания войны. За это грозят три года тюрьмы.

«Мы не привлекаем всех, кто пишет на своем автомобиле букву Z или оставляет какой-то комментарий в интернете. Мы привлекаем только за общественно опасные действия, которые могут навредить большой группе людей», — рассказал Игор Стршиж.

Кроме одобрения действий России, некоторые эпизоды касаются преступлений против чужого имущества.

«Прежде всего, это порча краской. Например, обвиняемый пытался раскрасить краской из баллончика украинское посольство», — сообщил Lidovky пресс-секретарь полиции Ондржей Моравчик.

По его словам, С начала вооружённого конфликта на Украине полиция рассмотрела 282 эпизода, связанные с российской спецоперацией. В 49 случаях было возбуждено уголовное дело. Из всех расследуемых эпизодов 86 касаются одобрения или поддержки руководства России. Больше всего в интернете. Не менее шести человек проходят по уголовному делу в связи с нападением на русское меньшинство.

По мнению генерального прокурора Игора Стршижа, Чехия взяла правильный курс на пресечение.

«Я очень доволен тем, что прокуроры и полицейские подошли к делу сдержанно и разумно. 49 возбуждённых дел за пропаганду пророссийских действий и мнений — это немного, учитывая, насколько эта тема будоражит общественность», — заявил генеральный прокурор.

Он признаёт, что в Чешской Республике любой человек может беспрепятственно выражать своё мнение.

Но у свободы слова есть свои пределы, и человек не может выражать своё мнение неограниченно. Заявления не должны разжигать ненависть, — отметил генеральный прокурор.