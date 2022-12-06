“Хамка, кто она такая?”: оборзевшую Вайкуле мокнули головой в нечистоты

Певица Лайма Вайкуле возомнила из себя звезду мирового масштаба и заявила, что своими песнями кормила и содержала весь СССР. Это возмутило музыкального критика Сергея Соседова. В беседе с Пятым каналом эксперт назвал Вайкуле хамкой без таланта и голоса.

Соседов решил поставить оборзевшую звезду на место и призвал Вайкуле перестать бросаться словами и смириться с судьбой “отставной певички”. Для любого артиста получить такую оценку все равно что обмокнуться головой в нечистотах.

Музыкальный критик напомнил, с чего начинала неблагодарная Лайма Вайкуле. Ее буквально “подобрали” в кабаре и научили петь, хотя никакими особыми талантами она не обладала.

“Хамка! Ведет себя неприлично! Да кто она такая?” – возмутился Соседов.

Критик напомнил, что России доходы всегда приносили нефть и газ, и уж никак не подобные ей люди. Соседов уверен, что таким образом Лайма Вайкуле попросту пытается напомнить о себе, ведь ее давным-давно все забыли, и она никому не нужна. Более того, после раскола в шоу-бизнесе Лайма Вайкуле осталась обычным прихвостнем Аллы Пугачевой за рубежом.

В заключение критик назвал певицу мыльным пузырем, который вот-вот лопнет, так как ее время кончилось.