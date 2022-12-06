 

Митрофанов день: что нельзя делать в праздник 6 декабря

06.12.2022, 0:02, Разное
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ИСТОРИЯ

Митрофан Воронежский – русский православный епископ, причисленный к лику святых. В XVII веке он ушел в монастырь после потери жены, а позже стал епископом. Священник поддерживал деятельность императора Петра I, активно боролся со старообрядцами, распространял в широкие массы идеи церкви, добивался строительства новых храмов и требовал от духовенства строго поддерживать моральный облик.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 6 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

В день памяти святого Митрофана православные не имели права злиться. Наши предки старались быть максимально доброжелательными. Кроме того, на Руси в праздничный день было не принято обращаться кому-то за помощью и встречаться с недругами – велик был шанс серьезно поругаться.

ПРИМЕТЫ И ТРАДИЦИИ

Наши предки на Митрофанов день устраивали народные гуляния. Традиционно женщины собирали по деревне муку и пекли пироги, а потом приглашали соседей и устраивали застолья. На Руси было принято в праздничный день прокладывать по снегу пути для саней.

Молодые девушки 6 декабря гадали на жениха, мужчины вспоминали павших воинов. Важной приметой для славян были облака: редкие говорили о приближающемся тепле, а низкие указывали на похолодание. Ясный месяц на небе был для православных предвестником зимних метелей.


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