Юрий Рост: портрет на фоне века

Мы давно хотели встретиться на «Современнике». А тут и случай:

Юрий Рост едет в Рыбинск открывать персональную фотовыставку и согласен выступить перед друзьями кино. Это произойдёт в пятницу, 9 декабря, в 18 часов в ОКЦ.

Почему Юрий Рост? Как ни странно – а может, и не странно? – его совсем не знает младшая половина современников. Зато для тех, кому за 50, Рост – фигура знаковая. Он не актёр, хоть и снимался в эпизодах, не сценарист и режиссёр (хотя причастен к созданию нескольких док. фильмов). Тем не менее, его искусство сродни экранному. Только в отличие от звуко-зрительного, каким является кино, у него – зрительно-словесное. Кинематограф «рисует движение», фотография может остановить мгновение. Но это не про Роста. Он не вырывает своим произволом какую-то фазу безудержного бега времени, а «сообщается» с человеком в состоянии раздумья, паузы, остановки, которые случается в текущей повседневности. Как никто он умеет рассказывать истории – фотопортретами, очерками, эссе…

Юрий Рост всегда принадлежал к особому кругу медиа-творцов, которые, начиная с 60-х годов, «качали» струю свежего воздуха в нашу общественную жизнь. Будучи корреспондентом, он изобрёл совершенно новый газетный жанр – философский очерк, притчу. Снимал тех, кого хотел, писал о тех, с кем лично ему было интересно. Работал в передовых по тем временам газетах «Комсомолке», «Литературке», в 90-х и 2000-х в самых смелых – «Общей», потом «Новой». В последние годы ведёт авторскую программу «Рэгтайм, или разорванное время» на телеканале «Культура».

Юрий Михайлович говорит о себе: «Я промежуточное звено между человеком (не хочется называть его моделью, как сейчас принято) и зрителем, я стою между ними. То же самое делает журналист, когда вы ему рассказываете историю, он записывает и передает, – то есть такое передаточное звено».

Его героями становились не только люди, известные миллионам, но и сапожник дядя Гриша или солнечно улыбающийся продавец на рынке. Через него мы вновь увидим прежних дорогих для нас гостей – Отара Иоселиани, Юрия Норштейна – и встретимся с теми, кого не смогли повидать – с Алексеем Германом, Сергеем Параджановым, Беллой Ахмадулиной…