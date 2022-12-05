 

Мнение: О полыхнувшей шапке на воре… Так чьи беспилотники-то?

05.12.2022, 23:55, Разное
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Минобороны России признало украинские атаки на российские аэродромы — базы стратегической авиации. И это, в общем-то ЧП.

Тем показательней реакция американской стороны.

«Белый дом в курсе сообщений о попытках Украины нанести удары по российским военным аэродромам Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области, однако не комментирует их и не обладает детальной информацией», — заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Ушёл в несознанку, проще говоря. На всякий случай: уши ведь торчат.

Как минимум, американские спутники использовались при планировании этих атак. Возможно, были и американские консультанты: не так-то просто послать БПЛА на 650 км зимой, в ветер и в почти ночной темноте, затрудняющей работу оператора (если это был управляемый аппарат). Говорят, лишь немногие модели беспилотников способны на такое. И у ВСУ их якобы нет.

Но позиция Пентагона: «я — не я, и лошадь не моя».

Невнятно, зато поспешно.

На воре и шапка горит?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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