 

В РФ начались продажи новых кроссоверов Suzuki Ignis по цене от 700 тыс. рублей

05.12.2022, 22:41, Разное
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На российском рынке начались продажи нового японского кроссовера Suzuki Ignis.

Данный автомобиль поставляется в страну по параллельному импорту. В свою очередь, цена паркетника составит от 700 тысяч рублей в базовой версии. Топовая модификация оценивается в 989 тысяч рублей. Напомним, кроссовер Suzuki Ignis является компактной моделью, длина кузова которой составит 3,7 метра. Известно, что под капотом автомобиля установлен 1,2-литровый бензиновый мотор на 91 л.с. мощности.

В продажу предложат версию с вариатором и “мягким” гибридом. Производитель намерен начать поставки и других моделей на рынок России, однако пока подробности о них умалчиваются разработчиками. Подробности сообщат ближе к началу поставок в Россию.


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