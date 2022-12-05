 

“Вирус пошел гулять”: Исколотая иголками Лолита вызвала скорую прямо к сцене

05.12.2022, 22:40, Разное
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Лолите Милявской уже 59 лет, но несмотря на такой возраст, она не унывает и старается выглядеть молодо и свежо. Тем не менее, на цифры в паспорте нельзя закрывать глаза, и здоровье порой уже подводит. В последнее время перед выходом на сцену Лолите обязательно измеряют давление и проверяют общее состояние.

Именно поэтому вместо шампанского и икры в райдере у Лолиты обязательно дежурство кареты скорой помощи на всякий пожарный. Выходит, что Лолита вызвала себе скорую практически к сцене. Без этого пункта артистка даже может отказаться выходить на сцену.

“Бывает плохо зрителям, бывает возрастной коллектив, я тоже не девочка”, – отметила Лолита.

Стоит отметить, что сейчас Лолита тоже не совсем здорова. Она отработала гастроли во время болезни и перенесла ее на ногах. Певица пила антибиотики и делала уколы, но не отказалась от выступления ради своих поклонников. Певица призналась, что могла заразиться во время выступлений, ведь она часто обнимается и целуется с поклонниками.

“Когда вот этот вирус пошел гулять, где-то я нацеловала этот вирус”, – призналась певица.

В заключение артистка призвала людей не волноваться и относиться к болезням легко. Тогда они и проходят быстрее.


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