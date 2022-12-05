“Заливала свои страдания”: хватающаяся за жизнь Волочкова призналась в алкоголизме

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова когда-то была примером интеллигентности и воспитания. Она выступала в Мариинском театре в составе Национального английского балета. Но после скандального увольнения из Большого ее жизнь словно пошла под откос.

Теперь Волочкова то и дело попадает в скандальные истории. Балерина любит эпатировать публику и порой выставляет себя не в лучшем свете. На критику и негатив в свой адрес она не обращает никакого внимания и уверяет, что живет так, как хочет.

Впрочем, Волочкова не боится говорить о своих проблемах и признает многие ошибки. Балерина призналась, что с детства силой воли держала себя в ежовых рукавицах. Это касалось и питания, и тренировок и в целом режима.

В молодости Волочкова старалась не есть много и часто готовила котлеты из моркови, кабачков и шпината, а о курении с одногодками даже и не думала. Когда звезда взошла на звездный олимп, то дала слабину и начала попивать просекко. В итоге все дошло до пагубной зависимости.

“У меня в жизни были непростые времена. Мне приходилось много страдать из-за несправедливости, и я заливала свои страдания алкоголем. Бывало – и чрезмерным его количеством. Я нормальный живой человек, не святая. Но, когда я поняла, что пора остановиться, взять себя в руки, – я смогла это сделать”, – рассказала Анастасия Волочкова.

Сейчас балерина уверяет, что никакого алкоголизма у нее нет, хотя россияне в этом часто сомневаются.