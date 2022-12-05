Вдвоём содержали – Личное мнение

Советская певица, проживающая в Прибалтике, Вайкуле, внезапно раскрыла секрет мощной экономики СССР.

«Я содержала филармонии, я содержала Советский Союз, выпуская свои диски», — объявила Лайма.



Фото: Соцсети

Могла ли целая страна жить за счёт Лаймы? Конечно, нет. И Вайкуле рассказала, откуда был ещё приток денег в казну.

«Я отработала, и я содержала весь Советский Союз. А Алла содержала всю эту Россию, которая сейчас ей что-то предъявляет. Мы столько денег заработали денег для СССР, что стыдно говорить», — цитирует латышкую пенсионерку Комсомольская правда.

Ну, теперь понятно, почему СССР был свехдержавой. Лайма и Алла столько зарабатывали, что вся страна шиковала.

Логика, конечно, у Вайкуле просто на высоте: это не люди несли ей за концерт деньги, а она всех нас содержала. Вместе с Аллой на пару, да.

Вместо того, чтобы сказать слова благодарности зрителю и стране — сначала СССР, а потом и России, которые позволили и самой Лайме, и Алке жить в достатке, Вайкуле всё перевернула и считает, что это мы должны ей кланяться.

Как за что? Она выпускала пластинки.

Вот в этом и вся Вайкуле, и её подружка Пугачёва. Они снизошли до нас, а мы теперь должны быть им благодарны.

Послушай, Вайкуле, вот серьёзно — мы все спокойно бы пережили и без твоих песен, и без твоих концертов, и без пластинок. И это ты должна быть благодарна нам — за то, что живёшь не на латышскую пенсию, а накопления, которые сделала, давая у нас концерты.

Это не ты СССР содержала, а мы тебе дали денег, чтобы ты могла не работать.

Интересно, поймут они это или нет?

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