Мнение: Из прошлого

В апреле 2017 года империалисты США нанесли варварский удар по сирийской авиабазе Шайрат. Что характерно: для того, чтобы вывести инфраструктуру базы из строя (или хотя бы попытаться сделать это) и нанести ущерб находящимся на ней летательным аппаратам, американцам пришлось выпустить порядка 60 крылатых ракет «Томагавк», обладавших разными характеристиками: часть из них умела перед поражением цели «делать горку» и бить в цель буквально отвесно, часть, напротив, обладала «подныривающей» траекторей. И всё потому, что авиабаза «Шайрат» имела совершенно стандартное решение: бетонные капониры, в которых были буквально спрятаны очень древние (выпуска 1960-70 годов) самолеты.

Сирийцы как-то догадывались, что против средств поражения нужно иметь и соответствующие системы обороны.

В отличие от российских коллег, которые и в 21 веке ставят стратегические ядерные бомбардировщики кучно, крыло к крылу, приглашая «партнеров» решить эту пустячную проблему одним коротким залпом, чтобы не перетруждаться.

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