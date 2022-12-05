Регионы просят тепла

Пока РФ грозит Европе холодом, в разных концах нашей Родины замерзают люди. Читаем «холодные» новости со всей страны.

Фраза: «Холодно в домах». Поиск по новостям Google. Первое же сообщение вчерашнее — замерзает больница. Температура в медпункте, судя по выложенной фотографии термометра, +7 градусов. И это не в несчастной Франции или Германии, которые, судя по заявлениям наших пропагандистов, скоро будут топить дровами. Это происходит в селе Лесное (Бийский район, Алтайский край, население около 2000 человек). Люди жалуются, что в частных домах и в городских квартирах еще холоднее. Проблемы, по сообщению «Бийского рабочего», выявляются «там, где не предусмотрено печное или газовое отопление».

В Бийске сейчас, кстати, около минус 20, днем. Не теплее в Красноярске — и там тоже мерзнут. Неполадки в работе ТЭЦ-1 вызвали проблемы с подключением дополнительных мощностей, к этому примешалось попустительство управляющих компаний. Мэр Владислав Логинов высказался в стиле «в случае пожара горите» и сказал, что городское коммунальное предприятие СГК должно сделать перерасчет, если жители документально подтвердят отсутствие нормативного тепла.

Интересно, как это сделать? Хватит ли фото на собственной кухне в пуховике с сегодняшней газетой и градусником, показывающим +10, в руках? (На самом деле не хватит — нужно вызывать специалиста с проверкой.) За неделю в Службу обратились более сотни человек. И если теплосети работу наладили, то управляйки не торопятся.

ЖАЛОБЫ ЖИТЕЛЕЙ

«Пусть без перерасчета, но сделайте уже относительно тепло. В квартире +15. Ходить в шапке и валенках невозможно. Красной Армии, 121», — сообщает горожанка Анна.

«…Как насчет параметров внутренних систем отопления (стояков в квартире)? Там параметры далеки от параметров температурного графика, — возмущена Елена. — Как только повысите температуру в отопительной системе, так сразу все проблемы уйдут. Когда при минус 25 градусов на улице стояк будет иметь температуру хотя бы 80 градусов».

Тарифы на коммунальные услуги в Красноярском крае 1 декабря выросли в среднем на 9% (в Красноярске и Канске — на 11,7%).

В Новосибирске прокуратура проверила сообщения о том, что в одном из общежитий Новосибирского госуниверситета в конце ноября мерзли студенты — на улице ‒25 градусов, в комнатах +13…

Населенный пункт с говорящим названием — поселок Энергетиков. Серовский городской округ, Свердловская область. В редакцию местного сайта «Глобус» написали жители трех десятков домов из разных микрорайонов. Сообщают, что холодно, а «жировки», разумеется, приходят исправно.

Заиграевский район, Бурятия. Люди жалуются, коммунальщики разводят руками — мол, «температура теплоносителя задается по усредненной температуре наружного воздуха (12‒24 ч)». Холодно вам? Жалуйтесь в управляйку или ресурсоснабжающую организацию.

Челябинск. Авария на сетях в Металлургическом районе города 30 ноября оставила без отопления и горячей воды 156 многоквартирных и 168 частных домов, 17 детских садов, 17 учебных и два лечебных учреждения (онкоцентр и детская инфекционка), 22 административных здания.

В городе снег лежит с сентября, сейчас — минус 14. Даже когда 1 декабря теплотрассу починили, из детской больницы все равно приходили тревожные сигналы: замерзали маленькие пациенты, их родители и врачи.

Мерзли на этой неделе сотни и тысячи жителей Петербурга и Брянска, Барнаула и Читы, Красноярска и Волгограда, поселков в Кузбассе, на Колыме, в Томской области… Причины разные: аварии на теплосетях, проблемы на ТЭЦ, головотяпство коммунальщиков. Об этом сообщали разве что местные СМИ — происшествия-то в лучшем случае регионального значения.

Но есть и «хорошие новости». Федеральные. Важные для всех нас. И главное, правдивые. Европа замерзает!

ЦИТАТА С САЙТА «5 КАНАЛА» ЗА 29 ОКТЯБРЯ:

«Европейцы с замиранием сердца ждут зиму из-за энергетического кризиса. Еще в августе в той же Германии били рекорды продажи обогревателей, а в Великобритании жители запасались одеялами с электрическим подогревом.

Большой спрос и на обычные свечи — декор снова стал предметом необходимости. Также власти государств ЕС призвали жителей запастись теплыми вещами и посоветовали акцентировать внимание не на обогреве дома, а собственного тела, чтобы не так накладно вышло.

Выдержат ли европейцы испытание на прочность, пощадит ли их погода этой зимой или, напротив, им ждать возмездия? Своим мнением в эксклюзивном интервью поделились эксперты из разных областей: синоптик заглянул в будущее, руководствуясь научными данными, экстрасенс — собственной интуицией, а таролог раскинула карты».

В конце бодрая приписка: «Еще больше о тяготах жизни европейцев смотрите сегодня в полночь в программе «Известия. Главное» на «5 канале».

Надеемся, в детской инфекционной больнице Челябинска, селе Лесном Алтайского края и общаге Новосибирского госуниверситета телевизоры работают исправно; а то ведь не узнают люди, кому на самом деле холодно!

Пока таролог в эфире телеканала раскидывает карты, гадая на будущее Европы, в РФ впору создавать еще одну карту — карту Генерала Мороза. Ведь в этом году даже он, кажется, против нас…

Валерия Федоренко

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