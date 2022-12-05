Озеленение по фэншуй: куда не стоит ставить тещин язык в доме и офисе, чтобы избежать неприятностей и проблем в семье и на работе

Тещин язык, или сансевиерия, – популярное комнатное растение, достаточно неприхотливое в уходе и потому рекомендованное новичкам. Но знаете ли вы о том, что с ним связано достаточно большое количество примет и суеверий? Расскажем о том, куда по фэншуй рекомендуется ставить горшок с цветком, чтобы привлечь в дом удачу и отвести беду.

Особенности растения

Тещин язык не только неприхотливое комнатное растение, но и настоящий помощник тех, кто верит в мистический аспект. Он способен приносить в дом счастье и радость, привлекать деньги и положительные эмоции. Сансевиерия обладает замечательной способностью поглощать токсины – следовательно, она эффективно очищает воздух. Может использоваться даже в лечебных целях. Растение защищает от сплетен и слухов, оберегает от негатива извне. Его рекомендовано выращивать тем, чей дом часто посещают чужие люди, например репетиторам или работающим на дому.

Магические свойства

Принято считать, что растения, листья которых направлены вверх, способны приносить удачу. Они усиливают мыслительный и творческий потенциал, впитывают негативную энергетику и преобразуют ее в положительную. Следовательно, тещин язык – замечательное растение для тех, кто постоянно испытывает негатив, зависть, кого преследуют тайные враги, предпочитающие действовать за спиной. Еще одно полезное воздействие растения – защита от излучений бытовых приборов.

Магические эффекты:

Защита семейной жизни от недомолвок, недопонимания, взаимных претензий. Избавление от апатии. Снижение агрессивности и гневливости.

Некоторые приметы

Женщины могут дать имя одному из листочков тещиного языка – в честь реального представителя противоположного пола, который ее интересует в романтическом плане. После этого остается понаблюдать за ним в течение месяца. Если листок не завянет, можно рассчитывать на взаимность.

Если тещин язык зацвел, в семье на длительное время установится счастье и гармония. Цветение летом – знак того, что ожидается белая полоса. Вам будет сопутствовать удача практически во всех сферах жизни. Сама Вселенная сейчас на вашей стороне и оберегает ваше семейное счастье от любых посягательств. Однако, если бутоны, не успев распуститься, внезапно завяли, стоит готовиться к трудностям.

Вот еще несколько примет, связанных с состоянием сансевиерии:

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“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой Если тещин язык завял, это говорит о том, что дома накопилось очень много отрицательной энергии и растение попросту не успевает с ней справиться. Также появление сухих листьев может быть связано с недавно произошедшей ссорой. А если растение стало вянуть после визита гостей, считайте это предостережением. Один из них явно завидует вам. Если листья начали ломаться, будьте бдительны, очень скоро на вашем жизненном пути появится недоброжелатель. Иногда можно наблюдать так называемые слезы сансевиерии. Это выделение во время цветения прозрачного нектара на цветоносах. Если растение плачет, следует ожидать мелких неприятностей.

Выбираем горшок

А что говорят правила фэншуй относительно того, в чем выращивать сансевиерию? Давайте разбираться. Восточная мудрость гласит: яркие оттенки вроде красного, солнечно-желтого, мандаринового не подойдут. Это связано с тем, что сочные краски усиливают и без того выдающуюся энергетику растения. Лучше отдать предпочтение спокойным тонам вроде слоновой кости, голубого, серого, хвойных оттенков зеленого.

Но чтобы воспользоваться положительной энергетикой тещиного языка, его нужно правильно разместить.

Гостиная

Это не самое удачное место для расположения растения. Особенно если в оформлении помещения вы использовали большое количество деревянных элементов. Дело в том, что по специфике фэншуй, преобладание элемента какой-либо стихии нежелательно, нужно стремиться к достижению гармонии.

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Ванная комната

Не все хозяева решат поставить растение в санузле, но, если вы рассуждаете так: влаголюбивое растение стоит разместить в помещении с максимальной влажностью, одумайтесь. Во-первых, чтобы тещин язык получал необходимое количество влаги, достаточно его своевременно поливать и опрыскивать. Во-вторых, согласно фэншуй, ванная – комната, в которой энергетические потоки смываются. Следовательно, вся польза от растения будет нивелирована и буквально спущена в трубу.

Рабочая зона

Казалось бы, энергетически сильное растение, способное очищать воздух от токсинов, можно ставить в рабочем уголке. Однако делать этого не стоит. Сила тещиного языка настолько велика, что он сможет вызвать упадок вдохновения, спровоцировать застой в делах. Те, кто не послушал совета и все-таки установил горшок рядом с компьютером или в творческой мастерской, скоро заметят, что у них возникают сомнения в целесообразности работы, нежелание что-либо делать.

Спальня

Поскольку растение относится к энергетически активным, располагать его в зоне, где царит тишина и покой, нелогично. Следовательно, спальня не лучшее место для сансевиерии. Аналогичный запрет специалистов по фэншуй касается и расположения в детской комнате.

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Оптимальные места для размещения

Поскольку растение обладает удивительной способностью защиты дома от плохой энергетики, эксперты по фэншуй рекомендуют его размещать в непосредственной близости от входной двери. Тещин язык станет мощной защитой от завистников, недоброжелателей, обладателей дурного глаза – всех, кто волей или неволей может причинить вред вам и вашей семье. Также его можно использовать для озеленения тех уголков квартиры, где вы принимаете незнаковых людей, например на кухне.

Рекомендации по уходу

Несмотря на то что растение овеяно ореолом мистики, оно нуждается во вполне обычном уходе. Прежде всего, чтобы не допустить загнивания корней, выращивать тещин язык стоит в рыхлом плодородном грунте с обязательным дренажом. Он обеспечит своевременный выход излишков влаги.

Растение нуждается в большом количестве света, что также нужно учитывать при его размещении.

Полив регулярный, но умеренный. Зимой достаточно поливать грунт дважды в месяц, летом – примерно раз в неделю или по мере высыхания верхнего слоя. Однако следите, чтобы почва не была постоянно влажной, в противном случае велика вероятность загнивания корней. О том, что растение залито, говорит желтая окраска листьев.